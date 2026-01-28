IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起





▲IKEA宣布百件商品降價，BÅRSLÖV三人座沙發床附躺椅、tibbleby淺土耳其藍灰色現省2,000元；SAMLA收納盒原價39元，降價後29元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節將至，不少民眾開始著手除舊佈新，看準年前居家大型家具換新需求升溫，IKEA 宜家家居宣布即起近百項熱銷商品降價，調價範圍涵蓋高詢問度的衣櫃、沙發等大型家具，以及多款實用收納小物，讓消費者在物價上漲的環境下，仍能以更實惠的預算完成過年準備。

▲LÄTTHET掛鉤和夾子原價99元，降價後79元；PRESSA 16夾晾/曬衣架原價129元，再創低價99元。

在這波降價名單中，大型家具的降幅最為有感，最高現省 2,000 元。根據 IKEA 統計，衣櫃、收納櫃與書桌是年前詢問度最高的前三名品項。其中，兼具客廳團聚與睡眠機能的「BÅRSLÖV 三人座沙發床附躺椅」，原價 19,990 元，調整後售價為 17,990 元，直接省下 2,000 元，其躺椅下方還設計儲物空間，可收納毛毯雜物。

▲BRIMNES三門衣櫃原價6,799元，再創低價5,999元；MICKE書桌/工作桌原價3,299元，再創低價2,999元。

受到許多家庭喜愛的「BRIMNES 三門衣櫃」，價格也從 6,799 元降至 5,999 元，現省 800 元；簡約好搭配的「MICKE 書桌」原價 3,299 元，降價後 2,999 元，便宜 300 元；而擁有十年品質保證的「VESTERÖY 獨立筒彈簧床墊」也從原價 4,999 元調降至 4,499 元。

▲VESTERÖY獨立筒彈簧床墊原價4,999元，降價後4,499元；VIHALS抽屜櫃原價5,999元，降價後5,799元。

除了大型家具，IKEA 也針對百元生活小物與收納用品祭出銅板價吸客，經典的「SAMLA 收納盒」今年價格再創新低，從 39 元降至 29 元，雖然單價低，但單個也能省下 10 元，多買幾個收納雜物更有感。

▲BLÅHAJ填充玩具小鯊魚，原價349元，降價後279元；RISATORP網籃原價249元，降價後199元。

擁有超高人氣並提供療癒功能的「BLÅHAJ 小鯊魚填充玩具」原價 349 元，價格調降至 279 元，直接省下 70 元，成為年節休息時的高 CP 值（塞車）良伴。其他像是陽台必備的「PRESSA 章魚曬衣架」降至 99 元，現省 30 元；機動性強的「RÅSKOG 推車」也從 899 元調降為 799 元，便宜了 100 元，其他還有多款租屋族與小家庭必備的實用單品，有需求可趁過年前快去衝一波。

▲無印良品首度開賣烏魚子等年菜。（圖／品牌提供）

主打日系簡約風格的 MUJI 無印良品，今年首度於「良品市場」推出充滿濃厚台灣味的年節選品，主打具備永續認證的烏魚子與在地農產，讓你逛家居還能順便辦年貨，遠百近期也推出《春節禮品專刊》，集結米其林星級飯店年菜與精緻伴手禮，讓民眾一站購足。

首度推出主打「永續標章」的烏魚子，強調在兼顧漁民生計與海洋永續下捕撈，並採薄鹽、手工與日曬工法製作，保留食材原味與厚實口感，開賣切片包裝與完整禮盒，一口烏魚子（150公克），售價 750 元；友善漁船烏魚子（5-8兩），售價 888 元至 1,688 元 。

而寓意「大吉大利」的茂谷柑來自雲林斗六，在地鮮產強調果肉 Q 彈多汁，六入禮盒售價 169 元，3.6公斤盒裝售價 699 元。還有售價 550 元、香氣濃郁，適合燉湯或炊飯的阿里山「段木香菇」，以及阿里山森林蜂花粉與嘉義大學節水米的「森林米語花粉金磚」，與來自部落採集的森林蜜，都是在地農產，售價 250 元至 450 元。