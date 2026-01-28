巴黎高訂周／走入香奈兒奇幻森林！蘑菇鞋跟、透明薄紗11.12包細節一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安 ／綜合報導

香奈兒（CHANEL）於巴黎大皇宮內，揭開2026春夏高級訂製服系列序幕，這不僅是品牌新任創意總監Matthieu Blazy的訂製服首秀，也是他對極致工藝的答卷。從秀前的影片預告就藏有無數夢幻細節，鳥兒、松鼠、兔子輪番上陣，將大家的期待值拉到最高點，而秀場也被佈置成童話故事般的意向，編織一場超乎現實的時尚仙境。

▲香奈兒品牌大使金高銀、妮可基嫚看秀造型。（圖／品牌提供）

秀場在粉紅光暈中展開，垂吊如絲的粉紅柳枝、巨型白色與紅色蘑菇在場中聳立，宛如走入童話故事森林深處，被視為自由的象徵。Blazy於秀後表示：「高級訂製服是香奈兒的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」這句話成為整場秀的精神主軸，也體現在每件服裝的細節裡。

為大秀開場的斜紋軟呢套裝採用簡約設計，運用真絲雪紡（silk mousseline）打造幾近透明的輕盈質感，讓過往厚重的斜紋軟呢從此有了呼吸空間，帶有近乎夢境般的曖昧輪廓，藉此呼應「香奈兒是什麼？」這個本質問題。這一系列堪稱名副其實的情書，多件服裝內層藏有繡上的紅唇、香水瓶、手寫情書等象徵性符號，一一喻示穿著者的個人歷史。Matthieu Blazy戲劇性的剪裁毫無疑問是高訂秀的看點之一，服裝變得輕盈流動，羽毛與鳥類成為象徵性語彙，服裝上出現類似羽翼的刺繡與拼貼，從黑色剪裁如烏鴉、鷺鷥的剛硬優雅，柔中帶剛彰顯香奈兒女性的本質。其中細節更由le19M工坊聯手製作，羽毛錯落有致、刺繡流暢滑動，展現高訂技藝的極致演繹。

系列也將高訂精神延伸至配件，11.12經典包款以真絲薄紗重新打造，外層包覆柔霧感網紗與粗花呢結合，金鍊背帶與包身的輕柔材質形成衝突美感，輕薄無比，是工藝與設計概念的完美交會。而蘑菇也成為可愛的鞋跟，隨著輕盈步伐，在足下生長出一段奇幻美夢。

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

Bottega Veneta Campana 包款是品牌工藝演進的最新代表作，靈感源自 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

