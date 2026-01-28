金色三麥「法老展」套餐改造棺材板　還有調酒秀尼羅河日落

記者蔡惠如／綜合報導

奇美博物館《埃及之王：法老》特展即將於1／29登場，為了呼應展覽金色三麥以古埃及元素為靈感，同步於 1／29 至 2／12 推出期間限定「法老的盛宴」，將展覽中的王者意象轉化為餐桌上的食物，讓民眾在欣賞完珍貴文物後，能用味蕾延續對古文明的想像。

▲奇美博物館法老展將登場，圖為大英博物館。（圖／奇美博物館、金色三麥提供）

奇美博物館第四度與大英博物館合作的重量級特展。大英博物館擁有除埃及本土外最豐富的埃及與蘇丹收藏，這次展覽特別精選了280件稀世珍寶，歷史橫跨近3000年，涵蓋拉美西斯二世、圖坦卡門、女法老哈特謝普蘇特等56位統治者。

▲國王和神祇歡慶的塑像，約西元前664–332年。（EA11496、EA11497、EA11498）圖片版權：大英博物館理事會。

▲烏里倫普塔墓室的祭堂牆面，約西元前2494–2345年。（EA718）圖片版權：大英博物館理事會。

▲塞提二世王權坐像（局部），約西元前1200–1194年。（EA26）圖片版權：大英博物館理事會。

展覽展出重達1.5噸的拉美西斯二世巨像拳頭，以及大英博物館保存最完整的塞提二世坐像；同時也展出了精巧的黃金珠寶與紀錄宮廷祕辛的文書信件。奇美博物館希望透過「帝王視角」，帶領觀眾探索法老身兼神廟大祭司、國家統帥與凡人掙扎的多重身分。

▲大英博物館大中庭。圖片版權：大英博物館理事會。

呼應古埃及作為啤酒發源地之一的歷史背景，金色三麥「法老的盛宴」系列限定餐點，以結合台南在地小吃為發想，包括「法老王海鮮棺材板」選用經典小吃「棺材板」為基底，以厚切吐司盛裝濃郁的香料海鮮濃湯，並搭配法老王造型的黃金餅乾，售價 320 元。

另搭配主打視覺系調酒「日落埃及花果」，以象徵埃及的木槿花與芒果果香融合，杯中還放入一顆特製的「法老造型芒果冰塊」，隨著冰塊融化，酒液呈現如尼羅河畔日落般的溫暖色澤；另款 「太陽神蜂蜜啤酒冰沙」，則以蜂蜜啤酒與蘭姆酒製成，金黃色澤彷彿古埃及信仰中的太陽神光芒，口感冰爽細緻，售價 180 元起。

業者表示，1／29 至 2／12 活動期間，至餐廳內用消費任一道埃及主題餐點，即可隨機獲得一張品牌獨家設計的「燙金埃及卡牌」，全套共10款。此外憑《埃及之王：法老》特展票券至全台門市內用消費，可享「蜂蜜啤酒買一送一」優惠。

