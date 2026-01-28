「5個心法」讓你輕鬆收納不煩躁 　先從照顧自己感受做起

▲打掃家裡要從整理心情開始做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人一想到整理家裡，就覺得壓力山大。其實真正讓人動不了手的，往往不是東西太多，而是心太亂。當情緒煩躁、生活疲憊時，家裡的雜亂只會被放大，越看越煩，最後乾脆逃避，所以與其逼自己「一定要整理完」，不如先讓心慢下來，以下5個整理心法讓你整理變得更有效率，心情也比較不會反彈。

#1.先整理「感受」，不是物品

開始前，可以先問問自己：「我希望這個空間帶給我什麼感覺？」是放鬆、清爽，還是好打掃？當目標是感受，而不是清單，你比較不會陷入不想動的窘況。

#2.一次只整理一小區

打掃千萬不要貪心，不妨從抽屜、桌面、包包，任選一個「十分鐘能完成」的地方。完成感會幫助你累積動力，而不是被整個家壓垮。

#3.留下讓你生活變輕鬆的東西

實用不等於「可能會用到」。真正該留下的，是現在就能替你省時間、省心力的物品。每留下一樣東西，問問自己：它有沒有讓我的生活更方便？

#4.不要一邊整理，一邊責怪自己

也有一部分的人邊整理會邊碎念：「早知道就不買」「怎麼這麼浪費」，這樣只會讓整理變成懲罰，你要明白整理不是清算過去，而是為現在的你騰出空間。

#5.整理是照顧，不是控制

家不是展示間，而是讓你恢復能量的地方，所謂的打掃整理不一定要很完美，當你先把心安頓好，整理就不再是苦差事，而是一種溫柔地把生活拿回來的過程。