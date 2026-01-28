fb ig video search mobile ETtoday

「5個心法」讓你輕鬆收納不煩躁 　先從照顧自己感受做起

>

▲▼「5個心法」讓你輕鬆收納不煩躁 。（圖／Unsplash）

▲打掃家裡要從整理心情開始做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人一想到整理家裡，就覺得壓力山大。其實真正讓人動不了手的，往往不是東西太多，而是心太亂。當情緒煩躁、生活疲憊時，家裡的雜亂只會被放大，越看越煩，最後乾脆逃避，所以與其逼自己「一定要整理完」，不如先讓心慢下來，以下5個整理心法讓你整理變得更有效率，心情也比較不會反彈。

#1.先整理「感受」，不是物品

開始前，可以先問問自己：「我希望這個空間帶給我什麼感覺？」是放鬆、清爽，還是好打掃？當目標是感受，而不是清單，你比較不會陷入不想動的窘況。

▲▼「5個心法」讓你輕鬆收納不煩躁 。（圖／Unsplash）

#2.一次只整理一小區

打掃千萬不要貪心，不妨從抽屜、桌面、包包，任選一個「十分鐘能完成」的地方。完成感會幫助你累積動力，而不是被整個家壓垮。

#3.留下讓你生活變輕鬆的東西

實用不等於「可能會用到」。真正該留下的，是現在就能替你省時間、省心力的物品。每留下一樣東西，問問自己：它有沒有讓我的生活更方便？

▲▼「5個心法」讓你輕鬆收納不煩躁 。（圖／Unsplash）

#4.不要一邊整理，一邊責怪自己

也有一部分的人邊整理會邊碎念：「早知道就不買」「怎麼這麼浪費」，這樣只會讓整理變成懲罰，你要明白整理不是清算過去，而是為現在的你騰出空間。

#5.整理是照顧，不是控制

家不是展示間，而是讓你恢復能量的地方，所謂的打掃整理不一定要很完美，當你先把心安頓好，整理就不再是苦差事，而是一種溫柔地把生活拿回來的過程。

關鍵字：

整理心法, 家居收納, 情緒管理, 生活技巧, 壓力紓解

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3　獅子認為示弱就是輸了

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連三天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

宋慧喬捨愛馬仕背700元豹紋包　戴「嫉妒」紅帽好幽默 星巴克小熊玻璃杯台灣終於要賣了！1／28快為療癒衝一波 GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA 日本旅遊購物指南！三宅一生BaoBao價差超有感、「愛馬仕平替」必掃 結婚前該觀察的5件小事！「他怎麼對待陌生人」超重要 子瑜登封辣出天際！胸下開洞露性感小心機　長版西裝配馬甲線太絕了 最不顧家的三大星座男！TOP 1家庭是束縛　需要無拘束的自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面