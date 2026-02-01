3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

fb ig video search mobile ETtoday

▲以下盤點三種典型的「負能量人類」類型。

記者鮑璿安／綜合報導

當人與人之間的關係漸漸失衡，你是否也曾感受到一股難以言喻的負能量？事實上，有些人天生就擁有讓周遭氣場低落的特質，以下盤點三種典型的「負能量人類」類型，幫助你在日常生活中辨識、適度拉開距離，為自己築起情緒的安全網。

1. 習慣性抱怨，情緒勒索大師

這類人總是將生活中的不滿掛在嘴邊，不論是天氣、工作、感情或社會議題，都能找到抱怨的理由。他們不一定是想解決問題，而是透過不斷訴苦來引發他人關注，甚至讓人產生「不陪你抱怨就是不夠朋友」的愧疚感。一旦你習慣被拉入他們的情緒風暴，就很容易被耗盡能量，長期下來也會影響自己的情緒穩定。

2. 喜歡拉踩別人，自我優越感強

這類人表面上可能表現得彬彬有禮，實則常在言語間貶低他人來抬高自己。例如用「我不是針對你，但我覺得…」開場，接著說出批評的話。他們擅長以微妙方式植入否定，讓人在不知不覺中懷疑自己，情緒被一點一滴消耗。與這類人相處時，會漸漸喪失信心與自我價值，需特別留意是否總是在對方面前不自覺變得低調、緊張或不安。

3. 翻舊帳不放，喜歡情緒反覆回圈

這類人即使事情已經過去很久，仍會在情緒來臨時翻出舊帳，反覆強調過去受過的委屈與傷害。他們可能不是真的想解決問題，而是透過不斷重提舊事，讓他人為自己的負面情緒負責。這種反覆情緒拉扯讓人疲憊不堪，時間一長會形成壓力與負擔，讓你懷疑「自己是不是真的做錯什麼」，進而產生不必要的罪惡感。

負能量, 情緒勒索, 人際關係, 心理健康, 自我保護

