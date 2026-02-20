睡不好罹患心血管疾病機率大增！營養師傳授「護心5招」快學

▲長時間睡眠品質不佳，罹患心血管疾病機率增加。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

過了35歲，你是否也覺得身體狀況直線下降？其實除了日常應均衡攝取營養以外，營養師夏子雯提醒心臟也需要保健，她提醒體型偏寬廣的朋友更需要注意，貼心列舉日常照顧保養心臟5招，學起來不會錯！

#定期血脂檢查很重要

營養師夏子雯分享，35歲以上是心血管疾病的好發區間，建議大家每半年至一年做一次檢查，可了解自己的三酸甘油酯及膽固醇的數值表現，若有異常可隨時追蹤掌控。

#搞清楚血壓，定期紀錄量好量滿

現代人高油飲食狀態、與家族病史、抽菸、喝酒習慣，都讓高血壓的盛行率往上攀升，建議有前述狀況的民眾，可以準備血壓計在家，定期量測紀錄狀態。

#沒睡飽，很傷「心」

根據《美國心臟協會》（AHA）近期發佈研究，一般成人建議要睡滿7至9小時，若是長時間睡眠不足，容易讓罹患心血管疾病的機率大大提升，除假日外，平日也要盡量睡飽。

#多蔬菜適量水果、維持固定運動

多補充蔬菜水果，幫助補充纖維質，養成固定運動的習慣，讓肥胖不上身。

#攝取Omega-3

除了日常可以從鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類來攝取，藉由營養補充品也是一個好選項，因為Omega-3中的EPA，能有效降低血栓發生率、血液中的三酸甘油酯、幫助關節維持良好的運作，對人體有多種健康益處。