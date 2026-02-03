蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

▲蔡凡熙睽違3年再度參加MIDO新品發表會，自認心態變更沈穩。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男星蔡凡熙睽違3年，今（3日）再度參加瑞士腕錶品牌MIDO新品發表會，為品牌最新Multifort 8 One Crown單錶冠腕錶造勢，他表示即將到來的農曆新年將在宣傳新電影《雙囍》中度過，已提早與家人旅行慶祝新年，問及是否為長輩紅包加碼？他說：「可以加送媽媽MIDO錶！」

2026年伊始，蔡凡熙的工作行程已排到年底，他笑稱現在要養家必須努力工作，特別是養了狗兒子「Amo」才發現「育兒好貴」，不過也必須寵愛自己，熱愛海洋的他想購入MIDO主打的Multifort 8 One Crown單錶冠腕錶藍面款，紀念自己忙碌而充實的2026年。





▲MIDO Multifort 8 One Crown 腕錶不鏽鋼鍊帶款各27,900元，橡膠錶帶款27,000元。

MIDO Multifort 8 One Crown單錶冠腕錶為運動風的八邊形造型，搭配水平橫紋裝飾的面盤，內載配備Nivachron抗磁游絲Caliber 80自動上鍊機芯，具80小時動力儲存，防水100米，令人驚喜的是價格在3萬內，是品牌機械錶最佳入門選擇，首波推出兩款分別搭配不鏽鋼或橡膠錶帶的黑色面盤腕錶、藍色面盤鍊帶款，以及一款玫瑰金色與精鋼材質的半金版本。





▲MIDO Multifort 8 One Crown 腕錶採透明錶背設計。

Hamilton（漢米爾頓）也從古董作品獲得啟發，推出靈感源自1960年代至1970年代賽車運動黃金年代的美國經典系列H計時碼錶，將儀表板風格的面盤、鮮明對比色調以及實用細節融入時計，特別引入獵戶綠色與暖棕色兩款腕錶，兩者均採用煙燻色漸變面盤，第三款新作則以藍橙配色呈現，搭配棕色絨面皮革錶帶，呼應當時賽道的經典材質，隨錶附贈可替換的米蘭錶帶；新錶均搭載具60小時動力儲存的H-51手動上鍊機芯，配有設Nivachron擺輪游絲，強化抗磁、耐溫與抗衝擊能力，內外兼具。







▲Hamilton美國經典系列H計時碼錶，70,000元。（圖／Hamilton提供）