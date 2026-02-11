全台最大契爾氏專櫃登陸南港！超貼心寵物專屬體驗區　讓主人逛街也療癒

記者李薇／台北報導、攝影

來自紐約的潮流保養品牌Kiehl's（契爾氏）即將在12日於南港LaLaport打造「全台最大」全新據點，佔地35坪的面積直接把紐約東村街邊店搬進台灣，甚至結合在地文化打造花磚風格拍攝牆，更是有時下最夯的手作包裝台，可以自己親手為贈禮做裝飾，更是超多寵物友善細節，粉絲絕對要朝聖。

契爾氏全台最大專櫃不僅擺設品牌旗下所有的保養系列，35坪的大空間共有4個體驗區，可以坐下來沉浸式體驗每款產品，其中一區更是寵物專屬試用區，不僅擁有狗狗專用的洗沐系列，還偷偷藏有喝水、吃飯的用餐區，不只是主人可以放心試用，連寵物都能超放鬆，每一個細節都照顧到位。

除了精心策劃的寵物體驗部分，這次更是引進超潮流的DIY禮盒區，在挑選完想要入手的單品之後，可以在此選擇各種可愛貼紙裝飾贈禮單品，在2／13至2／15或2／20至2／22期間購買急護或是冰河醣乳霜，就能夠免費參加，紅色喜氣好物絕對是過年心意首選，另外，現場甚至還有迷你吧台販售小包裝的保養單品、護唇小物，一站就能逛好逛滿。

於台北新光三越信義新天地A11館登場的迪奧癮誘糖果快閃店，12日也是活動最後一天，以繽紛糖果夢幻世界打造的試香、妝容體驗區，絕對是女孩拍照打卡必朝聖的景點，粉嫩色系拍照超出片，還可以體驗各種最新春季彩妝還有新品唇釉系列，絕對要把握最後機會。