請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量

雖然說朋友多多益善，但也不是每個人都值得靠近。因為有些人靠近你，其實只是在消耗你的時間、心力和情緒，看懂這 5 種消耗型對象，保持適度距離，才能讓友情與戀愛都更輕盈，也讓你每天都能過得舒服自在。

#情緒總是像雲霧般籠罩你

你有沒有這種朋友，只要和他聊天後，你可能明明沒事，卻心情跟著掉谷底。情緒起伏太大的人，容易讓你被牽著走。若你常有這樣的感受，建議先拉開你們之間的距離，保護自己的情緒最為重要。

#只會拿，不會給的人

不論是友情或戀愛是雙向的。遇到總是找你幫忙、求傾聽，卻從不關心你的人，或是最是報憂不報喜的朋友，總是像你尋求情緒價值，但當他開心的時候，往往讓你找不著。

▲▼小心「5種消耗型朋友」。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#講話難聽或不尊重你的人

有的人喜歡說自己個性直，所以說話難聽，但講出口的話，也得必須經過大腦，身為朋友還讓你不舒服，這樣的人最好離得遠遠的，無論對方冷嘲熱諷、隨便評論，還是背後講你壞話，這種人都會慢慢侵蝕你的自信，讓你心裡變得不健康。

#喜歡操縱你心裡的人

這種人常讓你猜心思、踩雷、挑戰底線，和他相處腦袋很累，心情也容易起伏。有時候他的一點點動作就會讓你胡思亂想，真正的朋友應該是在一起相處感到很輕鬆，若你常想「我這樣做對嗎？」或「他心裡在想什麼？」就該提高警覺。

#無法尊重你界線的人

頻繁打擾你生活、過度干涉決定、不聽你的意願……這些你絕對要拉開距離。健康的關係是彼此自由呼吸，而不是一方被束縛，更別總是開口閉口都說要為你好，每次相處後，你是舒服自在，還是疲憊不堪？答案很明顯。

友情, 情緒, 人際關係, 友情提醒, 心靈健康

