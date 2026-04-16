想斜槓多賺卻沒頭緒？自我分析找出「天賦」　最忌諱準備半天不開始

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

在收入多元化與個人品牌崛起的時代，「斜槓」早已從趨勢變成日常，不少人白天上班、晚上經營副業，但關鍵問題也隨之浮現「到底該做什麼」？又怎麼知道自己適合什麼？其實，找到斜槓方向的核心，不是盲目跟風，而是回到「自我理解」，從興趣、能力與市場需求交集出發，才能走得長遠且穩定。

1.回溯過去找出擅長的事



天賦往往不是「突然發現」，而是早已藏在過去的經驗裡，例如：你是否常被朋友稱讚會整理資訊、擅長溝通或審美敏銳，可以回想學生時期或工作中最常被依賴的能力，這些都是你相對不費力、卻能持續輸出的優勢，從中延伸成斜槓方向會更容易長久。

2.用「低成本測試」篩選興趣



很多人卡在不知道喜歡什麼，其實與其空想，不如實際嘗試，例如：經營IG內容、接小型接案、開設簡單課程或寫文章，透過短期測試觀察自己是否能持續投入，真正適合的方向通常具備「做了不容易膩」與「願意持續優化」兩個特徵，而不是一時熱情。

3.建立「可複製」的能力

真正穩定的斜槓，不是只做一次就結束，而是能持續累積，例如：內容創作、個人品牌經營或專業技能輸出，這些都能隨時間放大效益，相比之下，單次勞務型的副業較難放大，建議優先選擇能累積作品或影響力的方向。

4.先開始比準備好重要



許多人遲遲不開始，是因為覺得自己還不夠好，但市場更在意的是「是否能解決問題」，即使能力只有六成，只要能幫助他人，就具備開始的價值，過程中再逐步優化，反而更容易找到真正適合自己的定位。