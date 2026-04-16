fb ig video search mobile ETtoday

BALLY網球系列絨毛「B」字球鞋超萌必收！Melody同款極簡包2萬元有找

>

記者鮑璿安／綜合報導

隨著網球運動風靡時尚圈，瑞士百年精品品牌 BALLY 也加入這個旋風，今年春夏系列以「TENNIS 網球膠囊系列」重塑優雅運動風貌，喚醒其代表性的運動鞋款COMPETITION，變得可愛又時髦！還有一系列網球造型掛飾、兼具復古與當代氛圍的網球拍袋等細節單品，都強勢登場了。

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲Bally COMPETITION運動鞋，曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

首先必看的是回歸的COMPETITION運動鞋，這雙曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。保留圓頭輪廓與包覆性設計，同時加入襪套式小牛皮結構與防滑鞋底，穿起來更穩定也更輕盈；側邊「B」字標誌則改用類網球絨毛材質，細節低調但辨識度很高，搭配白底加上紅、綠配色點綴，日常穿也很好駕馭。TENNIS EASY BALLY 直式托特包更直接描繪出可愛的網球插畫，消暑又童趣的模樣令人荷包失血。

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲2026 春夏的全新包袋 ALTHEA 取自木槿花的溫柔、堅韌及不朽精神 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲EASY BALLY 迷你斜肩包 $19,800；EASY BALLY 橫式大托特包$64,800。（圖／品牌提供）

此外，像是BAULETTO保齡球包以鏤空皮革打造層次感，內裡藏著經典BALLY Stripe條紋，搭配紅白紅背帶，細節控一定會喜歡；BECKETT小斜背則用米白結合紅、藍、綠撞色，輕巧又帶點復古運動氛圍，日常搭配幾乎不會出錯。經典SIGNATURE系列延續辨識度最高的紅白紅條紋，放進帆布與皮革拼接設計中，無論是保齡球包還是馬鞍包，都是實用主義者的首選；受到藝人Melody演繹的EASY BALLY系列則更偏向輕鬆日常，柔軟皮革搭配玫瑰粉、礦石藍等春夏色，加上鏤空工藝讓包型更輕盈，很適合當日常通勤或出遊用包。

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ Bally 。（圖／品牌提供）

▲SIGNATURE 保齡球包 $34,800；TENNIS BECKETT 小斜背包 $33,800 。（圖／品牌提供）

看更多話題包款

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。

關鍵字：

BALLY, 網球風, 運動鞋, 春夏系列, 時尚包款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買一送一「好友分享日」開跑　大杯以上直接多一杯

星巴克買一送一「好友分享日」開跑　大杯以上直接多一杯

《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎　疲勞、痠痛一起來！

6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎　疲勞、痠痛一起來！

「想你卻不主動」星座Top 3！第一名愛面子　嘴上沒說其實很在意 表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹 Arc'teryx始祖鳥把整座山搬進台北101！新店限定單品、防水衣戶外控必收 彩椒、青椒差在哪？營養師解析不同顏色功效：挑對吃更健康 韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細 虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值 Jo Malone車用擴香升級！霧面黑金外殼太有質感，3款人氣香氣公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面