BALLY網球系列絨毛「B」字球鞋超萌必收！Melody同款極簡包2萬元有找

記者鮑璿安／綜合報導

隨著網球運動風靡時尚圈，瑞士百年精品品牌 BALLY 也加入這個旋風，今年春夏系列以「TENNIS 網球膠囊系列」重塑優雅運動風貌，喚醒其代表性的運動鞋款COMPETITION，變得可愛又時髦！還有一系列網球造型掛飾、兼具復古與當代氛圍的網球拍袋等細節單品，都強勢登場了。





▲Bally COMPETITION運動鞋，曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。（圖／品牌提供）

首先必看的是回歸的COMPETITION運動鞋，這雙曾在90年代陪伴瑞士選手奪下法網冠軍的經典款，本季以更俐落的比例重新登場。保留圓頭輪廓與包覆性設計，同時加入襪套式小牛皮結構與防滑鞋底，穿起來更穩定也更輕盈；側邊「B」字標誌則改用類網球絨毛材質，細節低調但辨識度很高，搭配白底加上紅、綠配色點綴，日常穿也很好駕馭。TENNIS EASY BALLY 直式托特包更直接描繪出可愛的網球插畫，消暑又童趣的模樣令人荷包失血。





▲2026 春夏的全新包袋 ALTHEA 取自木槿花的溫柔、堅韌及不朽精神 。（圖／品牌提供）







▲EASY BALLY 迷你斜肩包 $19,800；EASY BALLY 橫式大托特包$64,800。（圖／品牌提供）



此外，像是BAULETTO保齡球包以鏤空皮革打造層次感，內裡藏著經典BALLY Stripe條紋，搭配紅白紅背帶，細節控一定會喜歡；BECKETT小斜背則用米白結合紅、藍、綠撞色，輕巧又帶點復古運動氛圍，日常搭配幾乎不會出錯。經典SIGNATURE系列延續辨識度最高的紅白紅條紋，放進帆布與皮革拼接設計中，無論是保齡球包還是馬鞍包，都是實用主義者的首選；受到藝人Melody演繹的EASY BALLY系列則更偏向輕鬆日常，柔軟皮革搭配玫瑰粉、礦石藍等春夏色，加上鏤空工藝讓包型更輕盈，很適合當日常通勤或出遊用包。





▲SIGNATURE 保齡球包 $34,800；TENNIS BECKETT 小斜背包 $33,800 。（圖／品牌提供）

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FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。