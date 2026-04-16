不是勤補、量夠就行！All Day的防曬策略管理：分層保護、清潔洗卸都要到位

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著氣溫逐漸升高，防曬成為日常保養中不可或缺的一環，許多人早已熟知要勤補擦、用量足夠、選對防曬係數，但其實真正影響防曬效果的關鍵，不只是在「擦了沒有」，而是在於整體使用方式是否正確，尤其防曬不只是單次動作，而是一整天的「策略管理」，從塗抹範圍、補擦方式到清潔細節，每一步都會影響肌膚最終的防護力與穩定度。

Tips 1：別忽略「高遺漏死角」

多數人在擦防曬時，往往集中在臉部，卻忽略耳朵、耳後、脖子後側、手背與腳背等部位，這些區域長時間暴露在陽光下，卻因為容易被忽略，反而更容易曬黑甚至產生色差，特別是髮際線與分線位置，若沒有加強防護，也會影響整體膚色均勻度。

Tips 2：補擦方式要依情境調整

防曬補擦不必拘泥於單一產品，應依照當下狀態靈活調整，若已上妝，可選擇防曬噴霧或氣墊型產品輕拍補強；若戶外活動流汗較多，則建議使用乳液型防曬重新塗抹，確保防護力完整；而日常通勤或室內環境，也可以透過含防曬係數的粉餅作為輕度補擦工具，提升便利性與持續性。

Tips 3：打造「分層防曬」更全面

想要提升防曬穩定度，可以採取分層防護的方式，例如：在妝前使用防曬產品，再搭配含SPF的底妝，同時輔以帽子、墨鏡或抗UV外套等物理防護，形成多重保護機制，即使其中一層因流汗或摩擦而減弱，仍有其他層次持續發揮作用。

Tips 4：卸防曬同樣不可忽視

防曬做得完整，清潔更不能馬虎，若使用具防水、防汗效果的產品，建議搭配卸妝產品徹底清潔，避免殘留堵塞毛孔，引發粉刺或肌膚不適；若為日常輕度防曬，則可選擇溫和洗面產品清潔即可，做好清潔，才能讓肌膚在防護之餘維持穩定與健康狀態。

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