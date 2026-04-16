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不是勤補、量夠就行！All Day的防曬策略管理：分層保護、清潔洗卸都要到位

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

隨著氣溫逐漸升高，防曬成為日常保養中不可或缺的一環，許多人早已熟知要勤補擦、用量足夠、選對防曬係數，但其實真正影響防曬效果的關鍵，不只是在「擦了沒有」，而是在於整體使用方式是否正確，尤其防曬不只是單次動作，而是一整天的「策略管理」，從塗抹範圍、補擦方式到清潔細節，每一步都會影響肌膚最終的防護力與穩定度。

▲專科,INNA ORGANIC,ORBIS,防曬,保養,抗老,紫外線,。（圖／品牌提供、AI）

Tips 1：別忽略「高遺漏死角」

多數人在擦防曬時，往往集中在臉部，卻忽略耳朵、耳後、脖子後側、手背與腳背等部位，這些區域長時間暴露在陽光下，卻因為容易被忽略，反而更容易曬黑甚至產生色差，特別是髮際線與分線位置，若沒有加強防護，也會影響整體膚色均勻度。

Tips 2：補擦方式要依情境調整

防曬補擦不必拘泥於單一產品，應依照當下狀態靈活調整，若已上妝，可選擇防曬噴霧或氣墊型產品輕拍補強；若戶外活動流汗較多，則建議使用乳液型防曬重新塗抹，確保防護力完整；而日常通勤或室內環境，也可以透過含防曬係數的粉餅作為輕度補擦工具，提升便利性與持續性。

Tips 3：打造「分層防曬」更全面

想要提升防曬穩定度，可以採取分層防護的方式，例如：在妝前使用防曬產品，再搭配含SPF的底妝，同時輔以帽子、墨鏡或抗UV外套等物理防護，形成多重保護機制，即使其中一層因流汗或摩擦而減弱，仍有其他層次持續發揮作用。

Tips 4：卸防曬同樣不可忽視

防曬做得完整，清潔更不能馬虎，若使用具防水、防汗效果的產品，建議搭配卸妝產品徹底清潔，避免殘留堵塞毛孔，引發粉刺或肌膚不適；若為日常輕度防曬，則可選擇溫和洗面產品清潔即可，做好清潔，才能讓肌膚在防護之餘維持穩定與健康狀態。

【推薦單品】

＃專科 全效防曬水凝乳，80ml、售價400元

▲專科,INNA ORGANIC,ORBIS,防曬,保養,抗老,紫外線,。（圖／品牌提供、AI）

開架保養專科在2026年將旗下防曬系列全面升級，比起過往養膚精華增加到42%以上，並且打造SPF50+、PA++++的最高等級防護，並導入100%永續環保紙質包裝，持續守護地球，其中，一瓶就可以擦臉部與身體的全效防曬水凝乳擁有輕盈質地，一抹水感好吸收，絕對是台灣夏天必備單品。

＃INNA ORGANIC 海棠菁萃隔離防曬乳，50ml、售價1150元

▲專科,INNA ORGANIC,ORBIS,防曬,保養,抗老,紫外線,。（圖／品牌提供、AI）

獨家羽光分散技術讓物理性防曬也可以擁有清爽不泛白的質感，添加台灣濱海的瓊崖海棠油、益生菌發酵液以及天然植物萃取成分，可以幫助肌膚抵抗紫外線，避免曬黑曬老，同時加強保濕潤澤，全膚質都可以使用，更是100%純素、友善海洋的單品，一般臉部清潔用品就能輕鬆卸妝。

＃ORBIS 超全能盈白精華防曬乳，50g、售價1250元

▲專科,INNA ORGANIC,ORBIS,防曬,保養,抗老,紫外線,。（圖／品牌提供、AI）

在2023年上市就榮獲43項美妝大賞，並且創下累計銷售超過251萬支的超狂防曬，在2026年持續進化，以保養型防曬為基礎，使用獨家瞬效光盾防護科技，讓防護膜在紫外線的照射下可以更牢固地包覆肌膚，達到耐水耐汗的功能，搭配肌源賦活因子的保濕科技，能為肌膚注入滿滿呵護能量，一整天維持健康透亮美肌。
 

關鍵字：

專科, INNA ORGANIC, ORBIS, 防曬, 保養, 抗老, 紫外線

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