一談戀愛就像變了個人！反差最大的星座TOP3　朋友全都看傻眼

▲有的星座一談起戀愛就特別想照顧另一半。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人單身時看起來冷靜獨立，一進入戀愛卻完全變了個樣。從情緒表達到相處模式，甚至連朋友都會忍不住驚呼「原來你談戀愛是這樣？」以下這3個星座，就經常被認為是戀愛前後反差感最明顯的代表，一起看看有誰上榜了！

TOP3 巨蟹座：平常安靜，戀愛後超有陪伴感

巨蟹座平時通常慢熟低調，也不太會主動展現情緒，但只要真正喜歡上一個人，就會開始把所有溫柔都放進感情裡。他們會記得另一半的小習慣、關心對方有沒有吃飯，甚至默默把生活重心往感情移動。最大的反差在於，原本看起來很獨立，戀愛後卻會變得特別黏、特別有照顧欲。

TOP2 摩羯座：外表理性，其實超級投入

摩羯座平常總給人工作第一、情緒穩定的印象，好像很難被感情影響。不過真正談戀愛後，他們其實是默默付出型代表。雖然不太會說甜話，但會用陪伴、規劃未來、幫忙解決問題來表達在乎。反差感最明顯的地方，就是原本高冷的樣子，在熟的人面前其實非常有耐心。

TOP1 天蠍座：戀愛前超難懂，戀愛後情緒濃度直接翻倍

天蠍座幾乎是戀愛反差代表星座。平常看起來冷靜、有距離感，也很少主動暴露情緒，但進入感情後，會開始變得非常在意安全感與關係變化。他們可能嘴上裝沒事，心裡卻默默記得所有細節。尤其真正投入後，占有慾、吃醋反應與情感濃度都會變得非常明顯，和原本冷淡的模樣形成強烈反差。