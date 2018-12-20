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情緒敏感的星座TOP3　雙魚一點小事就能讓他們又怒又感動

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這次星座排行要帶大家來看，有些人容易因為小事生氣，同時他們也會因為小事而感動到不行…

TOP3、雙魚座：不放過細節中隱藏的天使

在守護星海王星的引動之下，絕大多數的雙魚座擁有溫柔、包容與人為善的特質，特別是雙魚座的善良是沒有什麼鋒芒的，別人對他好，他會加倍奉還，別人見面三分情，雙魚必然給滿十分情。當然雙魚座有獨特的敏感力，能夠察覺到不好的、負面的那一端，只是他們更喜歡感受細節中好的那一面，因此他們總是漠視細節中的魔鬼，少把注意力放在小錯誤、小瑕疵上（也因此常有粗心大意、神經大條的症頭），然後經常出動「亮點雷達」，從小地方欣賞別人沒注意到的優點，為小事感動、開心，雖然雙魚這樣的友善態度總能贏得朋友的喜歡，但在愛情中對於不適合的對象也往往提不起又捨不得放下。

TOP2、天蠍座：不放過任何不合理的細節

天蠍座其實能把感性和理性分的很清楚，什麼時候應該耍耍浪漫、什麼時候必須條理分明，他們心裡總是有底，也能以成熟的方式控管自己的情緒。只是說到「小事」，天蠍並不像處女座習慣性會把注意力放在那些細微的地方，他們只喜歡從小地方中展開各種假想，或細細尋找事物中不合常理之處，對於「合理」這件事，天蠍看得很重，這就好比「情人眼裡容不下一粒砂」，每個天蠍座也容不下任何一絲懷疑的情緒，他們的觀察也跨越了時間，過去的某些歷史記錄，也很容易引發蠍座的高敏感人格，進而在各種不疑處有疑，每個天蠍都有著福爾摩斯般的觀察潛力，任何小事都別想唬嚨帶過。

TOP1、處女座：不放過任何不完美的小事

不論動怒也好、開心也罷，每個處女座的人彷彿生來就是帶著一雙火眼金睛在看這個世界，對人對己都有著十分嚴格的標準，他們尤其重視細節的處理，別人覺得無傷大雅的小事情，只要他們心底的坎跨不過去，就是好比世界末日的大事，總是在小地方、小細節上特別用心。

處女座在工作上經常擁有「自慢」的職人精神，一絲不苟、要求完美，也總是主管上司們最信任的部屬，同事最令人放心的隊友。只是處女座們若是一昧在意小事、過份著重細部，則容易畫錯事情的重點，把大把的時間花在雞蛋裡挑骨頭上，卻在最不該犯錯的地方犯錯。

Text／Marie Claire美麗佳人、安格斯　Photo／Marie Claire美麗佳人、劇照、愛奇藝

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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