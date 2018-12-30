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腮紅畫錯超顯老　7種修飾臉型的腮紅畫法一次教給妳

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編輯／Ping　圖、影音／「街頭時尚Astor」Youtube授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

別在亂上腮紅啦～位置上得恰當能帶你上天堂，畫錯不僅會顯臉大、臉長，還很顯老呢！這次美妝達人Astor 帶來7種修飾臉型的腮紅畫法，讓各位化妝不出錯。

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

Astor貼心提醒：上刷腮紅時，範圍千萬不要超過鼻翼以下，刷太低會讓臉看起顯老又下垂的感覺，所以範圍要掌控在鼻翼以上喔。

＃斜刷

斜刷的刷法是從顴骨往臉頰帶，記得範圍要掌控在鼻翼之上。斜刷可以修飾臉型，讓臉看起來比較修長，還可以突顯顴骨，增加立體感。這種刷法比較適合短臉、圓臉、顴骨不明顯的人，臉長就不太適合。

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

＃平刷

以平行的上妝手法從蘋果肌刷到鼻翼，可以修飾長臉、或是連頰部分比較長的臉型。另外平刷也可以延伸到曬傷妝。不過平刷會比較不適合短臉、寬臉、國字臉的人，因為會在視覺上顯得臉更大。

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

圓刷

上腮紅的方式還有圓刷，其中還可以分成三個部分，而且妝容的呈現也會因為腮紅位子有不同效果。

正臉圓刷

雖然正臉圓刷比較沒有修飾的效果，不過出來的妝感會帶給人親切可愛、有精神的感覺。除此之外，在上妝的範圍只需在蘋果肌上即可，不需要畫到側臉。另外，正臉圓刷會比較不適合圓臉的人，因為出來的妝感會很像麵包超人...

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

45度圓刷

45度圓刷的上妝位置是從正臉往外延伸，介於顴骨到耳朵的位子，可以修飾雙頰、顴骨與中段特別長的臉型，是一款百搭的畫法，幾乎所有臉型都能駕馭。

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

眼下腮紅

接下來是前陣子超熱門的眼下腮紅，可以畫出假微醺的妝感，製造楚楚可憐的FU～這種刷法可以提高蘋果肌，增加立體感，不過長臉的人會比較不適合。

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

V型刷

最後還有V 型刷，這款刷法可以修飾掉臉上不好看的角度，其中還可以分成兩種畫法。

V 型刷

像打勾勾的方式，從蘋果肌刷到臉的外側，也是款非常百搭的刷法，幾乎適合所有臉型，例如國字臉、長臉、圓臉等。

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

太陽穴 V 型刷

最後一款是從太陽穴刷到眼下的 V 型刷法，可以修飾到三角臉或額頭比較寬的人，能有效修飾額頭，不過太陽穴只需要用餘粉輕輕帶過即可～

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

▲腮紅畫法全集。（圖／街頭時尚Astor提供）

以上這７種超實用的腮紅刷法，有沒有認真學起來了呢～還有更多美妝教學影片，大家都可以到「街頭時尚Astor」的youtube觀看喔！

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關鍵字：

美妝, 腮紅, 妝感, 斜刷, 平刷, V型刷, 化妝, 彩妝
fashion.net

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