早八人救星！韓妞最愛唇頰霜推薦　指腹點拍出女團級One Tone少女感

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲2026韓妞最愛唇頰霜推薦。（圖／品牌提供、廖怡婷攝、amiidbeauty官網）

圖文／CTWANT

每天早上與鬧鐘搏鬥的「早八人」，最需要的莫過於能快速完妝的縮時神器。觀察2026年韓系美妝趨勢，KiiiKiii、Hearts2Hearts以及ILLIT等新生代女團，紛紛屏棄濃重的色彩，轉而追求「One Tone」同色調妝感。透過唇頰兩用產品，不僅能讓視覺色彩和諧呼應，搭配指腹輕輕點拍的技巧，更能讓色澤自然融於肌膚，展現出20歲以下獨有的純真氣息。

▲KiiiKiii KYA。（圖／取自kiiikiii.official IG）

為什麼唇頰霜是「早八必備」？

一抹同調（One Tone）： 使用同一款產品於唇部與雙頰，能自然形成色彩呼應，解決配色煩惱，展現韓妞最愛的和諧氣色。

指腹點拍的「從容感」： 擺脫刷具束縛，直接用手溫融化膏體並點拍在臉上，能營造出邊緣模糊、不刻意的原生美感。

清新無距離： 搭配乾淨薄透的底妝，呈現出清新且充滿活力的少女感，是目前韓團中持續高熱度的話題妝容。

I’M MEME 我愛奶霜唇頰水彩

我愛奶霜唇頰水彩奶霜抹醬般柔霧質地輕盈融膚，只需半顆米粒大小即可大範圍輕鬆暈染，絲滑好推勻，與妝容輕盈融合，展現水嫩雙頰。一抹全臉同調完妝，可同時用於唇頰，兩用設計超顯嫩，只需以少量多次方式輕拍慢推將霜狀水彩均勻暈染於臉頰，並從唇部內側中央往外輕拍暈開，營造模糊唇緣，即刻擁有自然飽滿的柔霧美唇，快速打造日常妝容。

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲I’M MEME 我愛奶霜唇頰水彩。（圖／品牌提供）

我愛奶霜唇頰水彩挑選最適合亞洲膚色的奶油玫瑰色調打造5種韓妞氛圍感色選，共有玫瑰粉色、酒紅色、乾燥玫瑰色、暖烤奶杏色與蜜桃珊瑚色，完美演繹不同地區的韓妞風格，濃淡隨心調配。創意水彩顏料包裝時髦好攜帶，管狀設計輕鬆裝進任何小廢包，更可隨手疊加、自由混色，無論是疊擦或混合手法都可以調配出水彩漸層與氛圍感好氣色。

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲I’M MEME 我愛奶霜唇頰水彩15g／390元。（圖／品牌提供）

M·A·C 輕親雲霧唇頰慕斯

倍受彩妝師喜愛的輕親雲霧唇頰慕斯，如液態天鵝絨的綿密慕斯質地極致絲滑服貼，更輕盈細緻宛如空氣，加入精油的特殊粉體科技擁有超強保濕度；糖葫蘆型刷頭能緊貼唇瓣，輕輕一滑，宛如為雙唇罩上專屬柔焦濾鏡，隱形唇紋並呈現時髦又優雅雲霧唇妝，全系列共28款百搭潮流色選，高度延展的配方，輕鬆暈染柔焦無痕，能為雙頰打造自然紅暈，不須繁複技巧就能完成單色柔霧妝容。主打色選推薦#973 Pink Roses、#952 Taken暖焙烏龍、#959 Velvet Teddy、#997 Over The Taupe、#956 Warm Hug。

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲M·A·C 輕親雲霧唇頰慕斯。（圖／廖怡婷攝）

fwee 唇頰兩用果凍膏

女生去韓國必買的伴手禮選項之一，尤其是兩用膏最受歡迎，果凍膏總共有19種色選，柔軟果凍質地能填平唇紋，讓唇部看起來更加飽滿潤澤並快速打造水光感雙頰，用手指輕鬆一塗，就能打造透亮光感的腮紅效果，不僅能塗在唇部，臉頰也能展現果凍般的自然光澤！

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲fwee 唇頰兩用果凍膏／600元。（圖／取自fwee_makeup_tw IG）

hince 冰透蜜糖唇頰膏

唇頰兩用打造亮澤的蜜糖妝容，獨特的冰透蜜糖膏狀質地，打造出輕盈融膚的水感妝效，讓雙唇跟臉頰都水嫩飽滿，就像韓國女星拍畫報時那種水亮精緻妝容，實際體驗不黏而且用指腹拍到臉頰也很自然。

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲hince冰透蜜糖唇頰膏／583元。（圖／取自hince_officia IG）

BRAYE 滑蓋光透特潤唇頰盤

添加59%保濕成分，含蘋果籽精華與玻尿酸，質地為半透明光澤不染唇，自由疊加唇頰兩用、雙頰透出自然好氣色，輕鬆打造好氣色的原生美貌，輕量軍牌設計，吊飾般好攜帶、展現個性，推出冷色調、中性調以及暖色調，主打色為03、04、07、08。

早八人救星！2026 韓妞最愛唇頰霜推薦，用指腹點拍出女團級同款「One Tone」少女感

▲BRAYE 滑蓋光透特潤唇頰盤／520元。（圖／取自amiidbeauty官網）

獨家直擊／劉冠廷寵粉來者不拒　笑容滿面簽名合影有求必應
越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注　鬼塚虎發聲：員工已停職待查
周刊王, 唇頰霜

