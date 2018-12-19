林心如也是面膜狂人！私下保養tips大公開～趕快抄下來

腦粉模式ON！！！日前林心如參加Roger Vivier活動終於有機會讓小弟我見到從小大到女神（咦），從紫薇到傾國傾城的皇妃，甚至成為導演兼製，《16個夏天》、《我的男孩》戲劇叫好又叫座，當然要問一下女神是如何不斷地精進自己，讓自己維持在最好的狀態，也問出了林心如保養的秘訣！

▲林心如自信宣言「就是不用修圖阿！」

有在follow林心如的朋友都知道，最近她迷上空中瑜珈，社群上分享的許多運動照片，看來是有非常大的毅力和決心，讓自己愛上運動，讓運動成為生活的一部分。

▲林心如近期熱愛的空中瑜珈運動

除了拍戲、運動，林心如也將適當的分配時間給工作、朋友、家庭。她說：「不想要錯過孩子長大的過程，可能一轉眼10幾年就過去了」

▲林心如和《16個夏天》演員們感情深厚

帶著追星緊張忐忑的心情進行訪問，才發現原來心如是一個連細節都非常講求的人。以保養來說，林心如大方分享，她自己是一位「面膜狂人」，而且面膜還會根據質地、時間、季節來做使用。

清潔+保溼

首先，必須做好徹底的清潔，因為演戲都會上妝好幾個小時，一定要做到徹底的清潔，後續的保養才會有效，而以保養來說，保溼一定是最重要的。

敷面膜要挑時機

一星期使一次清潔型的面膜，帶走殘留的髒汙老廢角質，接著分天數使用緊緻、美白不同作用的面膜，來加強保養效果。林心如最喜歡在泡澡的時候敷面膜，不但可以讓全身放鬆，也透過熱蒸氣把毛孔打開，讓精華更甚透。另外，在上妝前敷上保溼面膜，妝可以更持久更服貼喔。

飲食菜單公開

身為女明星的榜樣，當然飲食一定要好好控制一下，主要吃清淡，不經過太多烹調手法的菜單。乾煎、烤、水煮，避免太多不必要的添加物。對了，心如女神有說，喝水非常重要！每天一定會讓自己喝2500c.c到3000c.c的水，如果擔心水腫的話，可以加幾片檸檬、黃瓜都有幫助喔。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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