看完電影來一杯！4家西門町隱藏版咖啡廳　讓你過慢活人生

前陣子網路文章說到西門町完勝東區，但也有不少熱愛東區的鄉民們依然支持，不論商圈是否繁榮沒落，在交通相對便捷的台北裡，在喧囂的都市裡找到「對的地方」，有屬於自己的「僻靜處」才是最重要的。

來到歷史與年輕文化交匯的西門町，除了逛誠品、去電影街看電影，今天來介紹人氣不退燒的西門町，那些熱門關鍵字找不到的隱藏咖啡廳，慢活靈魂躲入靜謐，才能讓自己的續航力滿滿往前飛～

ACME Breakfast CLUB

把整片白沙灘都為妳搬到咖啡廳，這是地表上最網美的地方，市井天光從戶外疏疏落落灑在仿海灘式的白躺椅，可以讓妳不用跑到海灘就舒舒適適的做一整個下午，吃著早午餐喝著咖啡，帶著一本書，就能遁入這靜謐之中，享受一個人的週末生活。

ACME Breakfast CLUB

地址：台北市萬華區成都路27巷10號3樓

營業時間：9：00～17：00（週二公休）

電話：02 6617 0557

妳有咖啡neo cafe

某一年的冬天大寒流，和友人一起看完電影後想喝杯咖啡，意外撞進這家隱身在公寓二樓的咖啡廳。老闆娘笑說除非有來過，不然還真的找不到，這大概是之後如果不想人擠人，就會習慣地走到這裡。

隱身在公寓裡頭，保留白色木質的內裝，點綴的綠植仙人掌輕襯遠離塵囂的寧謐。每當午後，除了享受咖啡與輕食之餘，還有不定期的藝術展覽及演出。妳有咖啡也有靠窗的座位，一樣能看見電影街上的人來人往。

妳有咖啡neo cafe

地址：台北市萬華區武昌街二段83之9號2樓

營業時間：12：30～21：45

電話：02 2370 5174

LA GROTTA

據說是義大利文「山洞」的意思，手繪的菜單很有手感的溫暖感受，位於西門區國軍藝文中心旁大樓，白色清新的風格還有大面的落地窗，木質桌椅、乾燥花、綠植營造出清新而安靜的氛圍。店裡獨特的冰糕、咖啡都是必推～

LA GROTTA

地址：台北市中正區中華路一段77號1樓

營業時間：13：00～22：00

森耕咖啡商行

躲雨的午後，找到這隱身在萬華二手家電街巷弄的咖啡廳，老社區的古樸空間，老闆也是很有性格的人，有空也可以上去森耕的臉書粉專，落落長的文章絮絮講道，非常生活的感覺，純粹的美式搭配提拉美蘇，沒有過多的點綴，如同這家店散發的感覺很直粹、清爽的感受。

森耕咖啡商行

地址：台北市萬華區貴陽街2段96巷34號

營業時間：14：00～00：00

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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