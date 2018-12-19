路痴星座Top 5 ！天秤永遠在迷路、處女嘴硬不問路

▲路癡星座Top5 。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

別再提東西南北，路癡的字典裡面沒有這些東西。你也是出門就迷路，方向感全靠緣分的人嗎？那麼或許你會出現在以下名單中，論12星座路癡排行榜Top5，得獎的是？

Top 5 天秤座

天秤座會迷路最大的原因，就是喜歡依靠朋友，只要有別人在，自己絕對不看路。所以等到自己出門時，才會恍然大悟，「我來過這裡嗎？」「這裡是哪裡？」「上次應該記路才對」。再加上天秤天然呆的個性，走到十字路口就更加迷茫，所以別讓天秤帶路，一定會迷路。

▲天秤出外靠朋友，獨自一人就迷失 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 4 處女座

處女座雖然看起來不像路癡，卻意外登上排行榜，原因就是過於自信。仗著自己來過這裡，擁有天然的自信感，就算迷路也不想查路，更不會開口問人。等到自己迷失之後，還是嘴硬不承認，只能說處女座走過的冤枉路實在太多了，下次先問路好嗎？

Top 3 射手座

射手座常常跑出去玩，看似哪裡都熟悉，不過始終改不掉粗心大意的本性。而且迷路對他們來說不算什麼，他們永遠覺得，只要最後能到目的地就行，過程中迷失多久都沒關係。只能說樂觀粗心的他們，迷路也是一種風景。

▲射手覺得迷路是小事，能到就好。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹們會迷路都是因為在家安逸太久了，本來就喜歡待在家的他們，對外界的變通能力很低，他們認為每一條路都長得差不多，不要提東西南北，報上附近有什麼餐廳、標誌物才知道。一遇到人生地不熟的情況，就馬上慌了陣腳。不過好在巨蟹肯低下頭問路，所以路癡行為還不算太扣分。

Top 1 雙魚座

只要有雙魚座的朋友，應該都遇過讓他們找路，結果意外放空，開過頭都還不知道的情形。的確，雙魚的放空能力驚人，平常也沒有記路的習慣，成為耍廢副駕駛，經常在一旁睡覺或是玩手機，算是路癡中的翹楚。

▲雙魚喜歡放空，迷路自己都不知道 。（圖／翻攝自unsplash）

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