沒有愛了，就別浪費彼此時間　先提分手的人其實內心更痛苦

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曾經聽過一位外型亮麗的女孩這麼說：我以為只要為了對方放棄工作、家人、朋友，就能和對方一生...直到夢醒了，才知道對愛情不可以太專一。是！在愛情中先放棄的人是可惡，但也有這麼幾個人，他們的愛情觀是可憐的，曾經用盡全力去愛一個，到最後遍體麟傷，認為愛情不用太認真。

從愛人變成享受被愛

當初的她以為努力對一個人好，給對方所有的愛，對方就能給她幸福。但是現在的她，只願意盤旋在一堆男人之中，也不願意定下，因為現在的她沒有能力愛人，只想被愛。

害怕承諾

她們害怕在一段感情中停留太久，因為害怕當她們開始認真，對方就會離開，所以在還沒付出真心前，她們選擇從一段又一段的感情中跳開。所以當對方想要把她套牢，或是想要給她任何承諾時，她反而會想要抽離，因為她怕再次受傷。

其實有些時候先離開的人 愛情觀反而更令人心疼

也許他們的外表看起來亮麗，但或許她們的內心早已千瘡百孔，寧願當花蝴蝶，也不願意停留在一朵花上。或許是因為愛情讓他們失望，或許是他們以為不配得到真愛，或許是他們失去愛人的勇氣...

每當與這位女孩見面時，聽著她用不在乎的口氣說著分手這件事，還是能感受到在她武裝起來的外表下，還藏著一顆還期待真愛的心。

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