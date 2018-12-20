今年聖誕節必做的事　跟著吳速玲到Cartier拍美照

▲卡地亞的櫥窗好有聖誕節氣氛，吳速玲帶著大家拍美照。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

聖誕節到處都有應景佈置，最美的非Cartier（卡地亞）A9店莫屬，流瀉而下的松葉、櫥窗裡有卡地亞男孩瓷偶，忙著佈置燈飾、禮物，舉起手機就能拍出美照，上傳保證破百讚。名媛吳速玲搶先體驗，對她來說，聖誕節拍美照是一定要的行程，她說：「拍夜景的時候很重視意境，有氣氛最重要。」

▲新光三越A9的卡地亞，美麗的燈飾與紅色棚子好有節日氣氛。

吳速玲穿著金蔥洋裝，搭配卡地亞珠寶與腕錶，充滿過節閃閃的氣氛，已經擁有LOVE系列的她透露，下一個目標是Juste un Clou釘子手鐲，鑲鑽款很耀眼，雙圈的玫瑰金款式也深得她的心，她說：「釘子系列隨興又百搭，穿得節慶感能戴、穿牛仔褲搭配也很跳，很有個性。」

▲吳速玲很喜歡卡地亞的珠寶與腕錶。

▲在卡地亞一定能挑得到適合的聖誕禮物，吳速玲已經想好要什麼了。

每年聖誕節都會有許多派對要參加，吳速玲會很用心打扮，她說：「聖誕節就是要誇張、快樂。」也趁機讓孩子們知道什麼場合該穿什麼衣服，符合每場派對的Dress Code，至於聖誕禮物，釘子手環當然滿分，她說：「收到卡地亞的紅盒子感覺就是幸福。」

卡地亞位於新光三越A9的專門店，充滿節慶氣氛，除了各式耀眼的珠寶、腕錶，保證能挑到滿意的禮物之外，打卡拍美照更是必要，松枝沿著窗框繾綣，燈飾閃啊閃，加上紅色棚子，立刻染上歡愉心情。

▲對吳速玲來說，聖誕節拍美照是必備行程。

每個櫥窗裡都有不同的場景，從法國兼程空運而來的卡地亞男孩瓷偶各有聖誕任務，有些爬在梯子上準備裝燈，有的拿著好幾袋禮物，這時當是拿起手機，好好多拍些美照的時候了，自拍、請朋友拍、大家一起拍、單拍景色，都超有感，看著櫥窗裡的小小世界，聖誕節的快樂滿滿。

▲櫥窗裡的卡地亞男孩瓷偶，提著好幾袋禮物，相當忙碌。