fb ig video ETtoday search mobile

今年聖誕節必做的事　跟著吳速玲到Cartier拍美照

> >

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲卡地亞的櫥窗好有聖誕節氣氛，吳速玲帶著大家拍美照。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

聖誕節到處都有應景佈置，最美的非Cartier（卡地亞）A9店莫屬，流瀉而下的松葉、櫥窗裡有卡地亞男孩瓷偶，忙著佈置燈飾、禮物，舉起手機就能拍出美照，上傳保證破百讚。名媛吳速玲搶先體驗，對她來說，聖誕節拍美照是一定要的行程，她說：「拍夜景的時候很重視意境，有氣氛最重要。」

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲新光三越A9的卡地亞，美麗的燈飾與紅色棚子好有節日氣氛。

吳速玲穿著金蔥洋裝，搭配卡地亞珠寶與腕錶，充滿過節閃閃的氣氛，已經擁有LOVE系列的她透露，下一個目標是Juste un Clou釘子手鐲，鑲鑽款很耀眼，雙圈的玫瑰金款式也深得她的心，她說：「釘子系列隨興又百搭，穿得節慶感能戴、穿牛仔褲搭配也很跳，很有個性。」

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲吳速玲很喜歡卡地亞的珠寶與腕錶。

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲在卡地亞一定能挑得到適合的聖誕禮物，吳速玲已經想好要什麼了。

每年聖誕節都會有許多派對要參加，吳速玲會很用心打扮，她說：「聖誕節就是要誇張、快樂。」也趁機讓孩子們知道什麼場合該穿什麼衣服，符合每場派對的Dress Code，至於聖誕禮物，釘子手環當然滿分，她說：「收到卡地亞的紅盒子感覺就是幸福。」

卡地亞位於新光三越A9的專門店，充滿節慶氣氛，除了各式耀眼的珠寶、腕錶，保證能挑到滿意的禮物之外，打卡拍美照更是必要，松枝沿著窗框繾綣，燈飾閃啊閃，加上紅色棚子，立刻染上歡愉心情。

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲對吳速玲來說，聖誕節拍美照是必備行程。

每個櫥窗裡都有不同的場景，從法國兼程空運而來的卡地亞男孩瓷偶各有聖誕任務，有些爬在梯子上準備裝燈，有的拿著好幾袋禮物，這時當是拿起手機，好好多拍些美照的時候了，自拍、請朋友拍、大家一起拍、單拍景色，都超有感，看著櫥窗裡的小小世界，聖誕節的快樂滿滿。

▲卡地亞業配。（圖／品牌提供）

▲櫥窗裡的卡地亞男孩瓷偶，提著好幾袋禮物，相當忙碌。

關鍵字：

Carier, 卡地亞, 吳速玲, 媽咪速玲, 聖誕節
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

情緒敏感的星座TOP3　雙魚一點小事就能讓他們又怒又感動

凱特王妃原來不好搞？前員工控訴她「這個喜好」讓他們待不下去

《比悲傷》十大催淚金句　「人一旦習慣了孤獨，那才是比悲傷更悲傷的事。」

ZARA特賣買大衣現省7000元　精打細算小資女快衝啊～ 好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後 「水行俠」一身猛肌成最壯超級英雄！　超獨特健身菜單曝光 太可愛！Tsum Tsum迷你印章　55元寫手帳、寄明信片都百搭 想當型男不會挑？ZARA特賣花2500元買這些　變時尚咖零負擔 聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找 嘉義不是只有雞肉飯！高質感下午茶、料多餡滿花壽司10大美食推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面