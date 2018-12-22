過度追求完美讓你更憂鬱　研究：完美主義已成流行病

從衣服該怎麼摺，派對怎麼穿，論文怎麼改，到考試成績高低和交給客戶的作品夠不夠「完美」，如果你總是在為某件事抓狂，錙銖必較，輾轉難眠，那麼別懷疑，你很可能已經成了「完美主義」心態的受害者。

英國巴斯大學和約克聖約翰大學2位教授在今年初針對英美、加拿大地區的大學生，進行了一項跨年代的「完美主義」心態調查，結果發現今天的大學生在「自我導向」（希望自己完美）、「社會期待」，和「他人導向」（希望別人完美）這3種完美主義面向上，都比1990年代和2000年代的學生更吹毛求疵。從1989年到2016年為止，大學生「自我導向」的完美主義心態增加了10%，「社會期待」的完美主義增加33%，而「他人導向」的完美主義則上揚了16%。

主持這項研究的巴斯大學Thomas Curran教授對於「完美主義者」所下的定義，是這類型的人總是用「他人對自己」的評價，來決定「自己對自己」的評價。Curran教授認為現代人的完美心態之所以越來越嚴重，有可能是因為各種學測和考試盛行，再加上社群網路助長了相互比較，臉書和IG無時不刻都在提醒使用者獲得了幾個讚，導致完美主義成了這一代青年的心態縮影。

「幾乎每5個孩子或青少年就有2個是完美主義者，」西維吉尼亞大學的教育學博士研究生Katie Rasmussen說：「學界已經開始在討論這將成為一種流行病，引發公衛危機。」

過去，完美主義常被認為是一種優點，甚至是美德。畢竟無論在學業和事業上，想要獲得更高的成就，就不能自滿於現在的自己。但在心理學家眼中，「健康的」追求完美和「病態的」完美主義之間，卻有著關鍵性的差異：病態的完美主義者不容許任何差錯，而心態健康的人即使遭遇挫敗，也能釋懷而繼續前進。

「完美主義」之所以令學界憂心，是因為多項研究顯示完美心態是一系列現代人常見心理問題的主因之一，包括憂鬱症、焦慮症、自殘、社交恐懼症、廣場恐懼症、暴飲暴食、厭食、失眠、習慣性頭痛、囤物症，甚至自殺率上揚，都和過度追求完美的病態心理有關。

心理學家建議，要避免孩子染上「完美病」，父母在兒女成長過程中應該少說「你好聰明」這類只看結果的褒詞，而應該多讚美他們的堅持和努力，才能幫助孩子找到自己的價值。至於成年人，若是發現自己在學業和職場上過度患得患失，則不妨把眼光放遠、心胸放寬，別讓思緒沉溺在單一事件或挫敗當中。

資料來源： The Atlantic, BBC

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