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保養無感？搞懂4個「毛孔類型」實現無瑕美肌

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已經進入秋冬了、毛孔依然還是很囂張、就算上妝也遮不住嗎？其實有時候不是保養品沒效、而是你根本搞錯保養重點了！今天就要從「毛孔類型」下手，對症下藥更有效，保證還你一張平滑的無瑕美肌喔！

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

1.油脂型毛孔→控油調理

一般來說出油量大的油性肌膚都有毛孔粗大的問題，油脂分泌太多、再加上清潔不當，除了毛孔堵塞而越變越大之外、還可能導致黑頭、粉刺等問題。建議可藉由敷深清面膜與定期去角質，來保持毛孔暢通，毛孔就會看起來小一點。

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

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另外也可以使用果酸、水楊酸與A醇保養品，幫助角質代謝、避免毛孔堵塞，不過要注意的是濃度不要貪圖高，不然肌膚會變得敏感喔！

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

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2.缺水型毛孔→加強保濕

過度曬太陽、又不防曬，造成肌膚因為缺水而出油，就會導致毛孔粗大問題，甚至引發粉刺！對於這類型的毛孔，其實只要加強保濕、且平時多注意防曬，就可以獲得改善。

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

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3.老化型毛孔→清潔、保濕、抗老

其實老化型毛孔不是年紀大才會出現，平常卸妝不乾淨、不防曬也會讓肌膚衰老，毛孔就會變粗大，通常這類型毛孔都會在臉頰、且呈現偏長的水滴型，要改善的話，除了基本的清潔之外，最好的方式就是特別加強保濕！

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

另外也推薦用一些可以增生膠原蛋白的保養品，來幫助肌膚恢復彈性，像是果酸、水楊酸、維他命A等，不過這類型的毛孔比較難纏，需要經過長期抗戰才看得到效果！

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

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4.疤痕型毛孔→靠雷射助攻

如果長痘痘的時候亂擠、事後又沒做好收斂保養，皮膚受傷導致毛孔變大，這就是疤痕型毛孔，這類毛孔通常都已經成為凹洞，很難用保養品改善，最好的方法就是透過雷射來修復肌膚，讓毛孔重回緊實。

▲毛孔清潔。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@thetoollab_official、@seulgi.、@drwu_my、biotherm、innisfree、@paulaschoice_tw、madhippiekr、AHC

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

保養, 毛孔, 縮小毛孔, 清潔, 保濕, 抗老
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