fb ig video ETtoday search mobile

5個韓妞IG追蹤起來！神穿搭+化妝技巧必須學習

> >

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

常刷IG的人一定知道，IG上有些韓妹穿搭超厲害的，穿搭沒靈感時總會想參考一下，其實不只穿搭，她們的妝髮、拍照方式、甚至去過的餐廳等都是許多女孩想追隨的，這邊整理了五位必追的小姐姐，這就給它追下去吧！

＃網拍店主小姐姐IG：miae

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

超有品味的這位偶膩是位網拍闆娘，最常在ig分享自家的服飾穿搭，風格就是標準簡約、又有點成熟的姊姊感，有時候也會有情侶裝穿搭分享，再來因為闆娘的皮膚真的很好，所以也常會開直播跟大家分享怎麼保養，推薦給喜歡簡單時尚的女孩兒！

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

＃品牌CEO小姐姐IG：gusojeong

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

許多女孩們都超嚮往擁有自己的化妝品品牌吧！這位看起來超幹練的小姐姐，絕對是許多人的嚮往指標，如果是元老級的追蹤者就會知道他努力一步一步往上爬的過程，真的很值得學習呢！

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

看著他的看口紅試色都好想包色，每個顏色擦在嘴上看起來都好美～

＃化妝師小姐姐IG：keemme_

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

是美妝部落客，也是一位化妝師的金髮姊姊，除了會分享一些化妝技巧的教學外，也會放上自己的作品，不管是萬聖節特殊妝容或是配合沙龍一整套的妝髮，甚至連新娘妝都難不倒他！當然自己本身的每日妝容也是被粉絲們問到爆，想學一點化妝小技巧女孩可以追蹤這位偶膩唷!

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

不管是萬聖節特別的妝容跟超美的新娘妝都難不倒化妝師姐姐呢！

歐膩的美妝教學是很多追蹤者最期待的，還不快學起來！

＃美妝酷酷小姐姐IG：arnodemuffin

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

乍看下有點酷酷冰山感的這位偶膩，其實是美妝部落客，其實私下最常畫的妝容，也是可愛的女孩喜歡粉色系，最常看他分享各式彩妝試色等，發摟久了會發現他並不像外表看起來冰山，而是位很親切的女孩呢！大概就是因為這樣的反差感，才吸引了許多粉絲追蹤吧！

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

＃清新作家小姐姐IG：leeriness

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

雖然不是什麼超美的網紅，但她卻有一股獨特的魅力！和男友之間的互動、還有小貓咪生病等都會在ig上和大家分享。雖然很生活化，卻成為不少追蹤者的每日必看，這位姐姐也並不是什麼超會化妝的部落客，但因為妝感超自然，也讓人不禁好奇想知道使用了哪些化妝品，但最主要是因為他的笑容超陽光，常常讓人看了不知不覺也心情跟著好起來！

▲追蹤ig歐膩。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@miae、@gusojeong、@keemme_、@arnodemuffin、@leeriness

【延伸閱讀】

一隻「沈溺於自拍的貓」ig爆紅！自拍技巧遠勝人類啊～（遠目）

泰式新靈感！4位風靡Instagram的泰國時尚美人 追起來！再不Follow就晚了！

整形級的彩妝+髮型！神手造型師分享韓妝教學，IG快追蹤她們

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, IG, 韓妞, 歐膩
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

房間超亂的人才懂得6件事　椅子不是拿來坐，是拿來堆衣服的

好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後

林志玲被陳庭妮撞衫　穿出「大兩個Size」的膨脹感

楊謹華200萬婚戒曝光！　被寶格麗套牢當「陳太太」 IKEA百元店9大「隱藏好物」　ＣＰ值破表教你內行買 穿上立刻長高5公分！　楊冪靠兩招駕馭adidas Originals老爹鞋 【奧斯塔羅】努力許久都不見起色，我該選擇放棄嗎？ 8成的人都搞錯！香水別噴手腕，改噴這「2個地方」香味更持久 Daniel Wong在餐桌上走秀　張景嵐被迷惑想敗家 宋茜得罪造型師穿成「摔跤選手」　被狠批「虎背熊腰」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面