5個韓妞IG追蹤起來！神穿搭+化妝技巧必須學習

常刷IG的人一定知道，IG上有些韓妹穿搭超厲害的，穿搭沒靈感時總會想參考一下，其實不只穿搭，她們的妝髮、拍照方式、甚至去過的餐廳等都是許多女孩想追隨的，這邊整理了五位必追的小姐姐，這就給它追下去吧！

＃網拍店主小姐姐IG：miae

超有品味的這位偶膩是位網拍闆娘，最常在ig分享自家的服飾穿搭，風格就是標準簡約、又有點成熟的姊姊感，有時候也會有情侶裝穿搭分享，再來因為闆娘的皮膚真的很好，所以也常會開直播跟大家分享怎麼保養，推薦給喜歡簡單時尚的女孩兒！

＃品牌CEO小姐姐IG：gusojeong

許多女孩們都超嚮往擁有自己的化妝品品牌吧！這位看起來超幹練的小姐姐，絕對是許多人的嚮往指標，如果是元老級的追蹤者就會知道他努力一步一步往上爬的過程，真的很值得學習呢！

看著他的看口紅試色都好想包色，每個顏色擦在嘴上看起來都好美～

＃化妝師小姐姐IG：keemme_

是美妝部落客，也是一位化妝師的金髮姊姊，除了會分享一些化妝技巧的教學外，也會放上自己的作品，不管是萬聖節特殊妝容或是配合沙龍一整套的妝髮，甚至連新娘妝都難不倒他！當然自己本身的每日妝容也是被粉絲們問到爆，想學一點化妝小技巧女孩可以追蹤這位偶膩唷!

不管是萬聖節特別的妝容跟超美的新娘妝都難不倒化妝師姐姐呢！

在 Instagram 查看這則貼文 무이더뷰티 이슬 실장 Make Up（@keemme_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 3 日 下午 9:10 張貼

歐膩的美妝教學是很多追蹤者最期待的，還不快學起來！

＃美妝酷酷小姐姐IG：arnodemuffin

乍看下有點酷酷冰山感的這位偶膩，其實是美妝部落客，其實私下最常畫的妝容，也是可愛的女孩喜歡粉色系，最常看他分享各式彩妝試色等，發摟久了會發現他並不像外表看起來冰山，而是位很親切的女孩呢！大概就是因為這樣的反差感，才吸引了許多粉絲追蹤吧！

＃清新作家小姐姐IG：leeriness

雖然不是什麼超美的網紅，但她卻有一股獨特的魅力！和男友之間的互動、還有小貓咪生病等都會在ig上和大家分享。雖然很生活化，卻成為不少追蹤者的每日必看，這位姐姐也並不是什麼超會化妝的部落客，但因為妝感超自然，也讓人不禁好奇想知道使用了哪些化妝品，但最主要是因為他的笑容超陽光，常常讓人看了不知不覺也心情跟著好起來！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@miae、@gusojeong、@keemme_、@arnodemuffin、@leeriness

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