周杰倫、宋仲基夫婦都住過！盤點4大名流飯店　高級桑拿浴、一覽湄公河畔美景

Booking.com特別推薦四間亞洲名流飯店，無論是到首爾新羅酒店享明星級的待遇、或是至泰國曼谷享奢華度假風情，這四家具歷史、有派頭、好服務、貨真價實富豪名流的最愛飯店，一生一定要住一次！

1.首爾，新羅酒店

新羅酒店（The Shilla Seoul）在韓國絕對是名流飯店的第一名，光從明星全智賢、劉在石、張東健、韓彩英、全度妍、到宋仲基、宋慧喬的婚禮，都指定在這裡舉辦，從此可看得出新羅酒店在韓國人心中的地位！

新羅酒店是韓國境內唯一被選為世界五百大最佳的酒店，最特別的是，酒店一旁是歷史古蹟，慶熙宮的正門，而踏進大廳後，迎面而來的是奢華、挑高的水晶燈瀑布，摩登的設計兼具韓國傳統美學的氛圍，十分獨特，加上服務一流，因此，穩占韓國第一飯店的地位。

首爾新羅酒店非常巧妙地座落在山邊，具有離塵之美，最特別的是飯店特別設計Urban Island，一座結合游池、桑拿池等的露天湯池樂園，設計具質感，亦是首爾上流人士的秘密樂園。

2.東京，椿山莊大酒店

椿山莊大酒店位在原為曾任總理的山縣有朋屋邸的椿山莊內，鄰近酒店絕美的日式庭園，是內行人才知道的絕佳秘境，每年春季河津櫻遍地盛放，還有秋季的賞楓時節，都為椿山莊染上不同的色彩！優美的環境加上豪華的設施，吸引了許多名人選擇在忙碌之餘到此休憩，包含了安倍首相在內，都是椿山莊大酒店的常客之一！

外型樸素的椿山莊大酒店，內部具有濃厚的復古奢美感，櫥櫃、桌子等皆使用原木材質！客房內擁有超廣角的觀景窗，外頭景致從早到晚一覽無遺！

酒店內不僅擁有游泳池、露天熱水澡堂與溫泉浴之外，還提供SPA香氛按摩等服務。

椿山莊大酒店

地址：112-8680 東京都, Bunkyo-ku, Sekiguchi 2-10-8, 日本

3.曼谷，文華東方酒店

由中山美穗與西島秀俊主演的電影《再見，總有一天》，當年一上映就讓不少人哭花了眼睛，電影中出現了不少場景，皆藏在曼谷的文華東方酒店中！坐落於風景秀麗的湄南河畔旁，文華東方酒店不僅外型相當氣派，也非常講究人文內涵、服務的細節處，營運超過138年仍舊屹立不搖，依舊為曼谷排名第一的六星級酒店。

影迷們必朝聖的作家客房，雖然為酒店內的舊式房型，但獨特的古典風格裝潢，總是吸引了不少旅客選擇入住。

同樣為電影經典橋段的白色下午茶，一樣位在文華東方酒店內的一角！浪漫如皇宮般的雪白建築與透光的屋頂，除了來一場公主系的午茶，還能一邊欣賞湄南河的美麗風光。

曼谷文華東方酒店

地址：48 Soi Charoenkrung40, Charoenkrung Rd. Bangrak , 挽叻縣, 10500 曼谷, 泰國

4.香港，半島酒店

已擁有90多年歷史的半島酒店，NBA球星麥可喬丹、英國女王伊莉沙白二世、湯姆克魯斯、都曾經拜訪過！鄰近香港最知名的維多莉雅港，華麗如皇宮的外觀，雖然已歷經歲月，但仍然擁有星級酒店的大將之風！內部米白色為主的裝潢和精緻的天花板雕刻，彷彿是童話故事裡才會出現的美好場景。

眺望維多利雅港最棒的方式，就是走進半島酒店！位於頂樓的頂樓的Felix餐廳，提供異國風味的美食佳餚，還有貴婦最愛大堂茶座以及氣氛滿點的半島酒吧，從幾十樓的落地窗望去，港口的美麗景緻盡收眼底。除此之外，還設有整層樓的名牌專櫃、泳池與水療中心。

酒店內總共擁有300間客房，每一間客房皆擁有大片的落地窗，分為城市景觀與豪華海景，內部以簡約的裝潢為主，搭配典雅的東方元素，擁有濃厚的港式情調。

香港半島酒店

地址：香港九龍梳士巴利道, 尖沙咀, 香港, 香港

TEXT／BY COCO HUANG 與 ARIEL CHEN

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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