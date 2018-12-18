東京4大燈海美到讓你拍不停！冰雪奇緣秀浪漫登場

日本冬季於知名景點佈置大量燈飾、進行點燈活動早已行之有年，今年東京從 11 月開始，許多景點就陸續開跑，精心裝飾超浪漫燈海，特別是最為知名的 Caretta 汐留，繼去年《美女與野獸》主題燈廣受好評後，今年更推出超人氣的《冰雪奇緣》和《魔髮奇緣》主題燈，消息一出迪士尼控紛紛買機票；想一覽浪漫燈海？以下精選 4 大特色燈海，這個冬天立刻出發去東京街頭漫步賞燈！

１、丸之內仲通

丸之內仲通是丸之內地區的一條主幹街道，長約1.2公里，兩邊有精品店、商辦，以行道樹和路燈隔絕車道，是非常愜意的步行區。今年200多棵行道樹將會披上100萬個香檳色的LED泡泡球，且使用環保照明降低了耗能，在為期100天的點燈期間會是最環保的美麗燈海。

點燈時間：2018/11/8~ 2019/2/17日

17：30~23：00（暫定）※12月時段17：00~24：00

地點：Marunouchi Naka Dori，東京車站周邊，大手町Naka Dori

２、青之洞窟SHIBUYA

從2014年開辦的「青之洞窟」是目前日本廣受喜愛的冬季限定活動，今年將沿著澀谷公園到代代木公園的櫸木道點燈，全長800公尺，以多樣的燈光變換展示藍色隧道。60萬顆燈飾會隨機閃耀，交織出繽紛夜景。這次除了澀谷外，也將在大阪、札幌舉辦，民眾可以好好期待。

點燈時間：2018 年 11 月 30 至 2019 年 1 月 16 日 17:00～22:00

地點：代代木公園、澀谷公園通

３、Caretta汐留

今年絕不能錯過的點燈活動非Caretta汐留舉辦的迪士尼點燈莫屬！去年主題《美女與野獸》大受好評，這次主題依然承襲迪士尼風，選擇超應景的《冰雪奇緣》與另一部作品《魔髮奇緣》，燈光隨著耳熟能詳的主題曲《Let it go》及樂佩公主生日時的天燈元素產生各種變化，並會每週輪流更換點燈內容，超級夢幻！

點燈時間： 2018 年 11 月 15日至 12 月 31 日 17:00～23:00／2019 年 1 月 3 日至 2 月 14日 18:00～23:00

地點：Caretta Shiodome B2F Caretta Plaza

４、六本木Tokyo Midtown

Tokyo Midtown是一個佔地2000平方公尺、應有盡有的商圈，不僅非常好逛，還時常規劃各種新奇活動吸引遊客。今年的點燈活動主題以「Starlight Garden」為構思，用宇宙的概念呈現燈飾，在草坪廣場安裝了100個閃亮的氣球，表達了宇宙從星星誕生到閃耀的外觀，十分唯美。

點燈時間：2018 年 11 月 13日至 12月 25 日 17:00～23:00

地點：六本木ミッドタウン 東京都港区赤坂9-7-1 （近六本木站、麻布十番站）

在 Instagram 查看這則貼文 @ucf31aetqk 分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 26 日 上午 6:30 張貼

TEXT／BY ALICE PENG 與 HARPER'S BAZAAR STAFF

PHOTO／WWW.KANKO-CHIYODA.JP、CARETTA.JP

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》

加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

【延伸閱讀】

>>感受星光浪漫的東京之夜，東京6大不可錯過的冬季點燈

>>一次看盡三大景點！東京「私房夜景」6選，繁華燈火閃耀星空