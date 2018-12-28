艾莉絲堅持自己的愛美方式　38歲狀態好到連法國女人都驚訝

曾有法國女人問她：「你們亞洲人都會上山採靈芝、草藥嗎？」「為什麼你生了兩個孩子卻完全看不出年紀？」艾莉絲說正是因為在外國，更是要堅持自己的愛美方式，反而會讓別人覺得你怎麼那麼厲害？她還有哪些美麗絕活，一起看下去。

二寶媽時間不多，保養要準確

代理有機保養，又是兩個孩子的媽媽，更是先生的新婚妻子，擁有多重身份，所以保養要精準。

艾莉絲時常台灣、法國兩地跑，有時更會到歐洲國家出差，溫度、氣候還有濕度都不同，她會依照處在何地找出肌膚解決方案。像是台灣偏濕，她就會將保養盡量省略，只會用濃稠一點的化妝水補足水分，但若身處偏乾的法國，她則注重防曬，保養一定會用美容油，用油打開肌膚吸收大門，應付她這種易敏疲憊的肌膚特別有效。

素顏登機，用眉毛、睫毛展現精神

往返台北、法國，需要13個小時的飛行時間，她不可能頂著妝上飛機，但若到有空姐或是其他旅客找她拍照，她眉毛和睫毛一定要有。省略底妝部分，肌膚狀態考驗著平時的保養功夫，好在飛機上的光線蠻美的，這時候拿出包包中的桃橘色唇膏補一下，氣色有了，連腮紅都省了，她笑說隨著年紀增長才意識到，口紅是多麼的重要。

彩妝自有一套，不輸法國女人

先生是外交官，很常涉足宴會社交場合，這時候她才發現自己的化妝功力那麼棒！法國女生不太會化妝，而亞洲女生則超會隱惡揚善，從如何加強立體感、拉眼線才會讓眼神放電，可說是樣樣不馬虎，法國女生真的就是走「實力派」，她們內建著立體輪廓，只要修個眉、塗個口紅就可以出門了。

不吃甜食，多吃真的容易老

外貌體態完全看不出已經38歲，她覺得可能都歸功於「不吃冰」、「不吃甜食」。她認為多吃冰對女生子宮不好，而多吃甜食會拖垮身體代謝、疲憊度，如此一來膚況真會差很多，因為甜食裡面除了蛋和麵粉，其他都是加工品，真的少碰為妙。

但偶爾和姐妹聚會時，她也不會刻意避開，畢竟和三五好友一起聊天、吃甜食，那可是人生最療癒的事情呢！

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