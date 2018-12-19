給新手媽媽的一封信！勇敢表達自己的需求，迎接孩子前先愛自己

恭喜妳即將成為媽媽了。我懂得帶著忐忑不安又雀躍的心情，想著自己成為媽媽後會是什麼模樣？摸摸一天一天隆起的小肚子，是不是總擔心自己成為不了「好」媽媽呢？

嗨！在迎接寶寶到來之前，我們都應該先學會疼愛自己，疼愛一直陪伴著妳心裡的那位永遠的小女孩。

隨著生產階段一天一天的接近，手邊的待產包是否已經準備齊全了呢？深呼吸然後對著自己說聲『謝謝妳！妳好棒！』後，一起來準備「心理的待產包」吧！

獻給即將成為新手媽媽的妳，以下是我的建議：

1. 勇敢地表達自己的需求

▲說出自己的需求，身旁的人才知道該如何不讓善意的關心成為妳的壓力

有了孩子之後，或許好多的親朋好友甚至於最親愛的枕邊人，有時候也不懂初為人母的妳需要的呵護與安全感，那些出自於好意反而成為了媽媽的壓力。學習溝通與說出需求，是不論在婚姻或育兒路上我們都會碰到的一大課題，所以「勇敢地表達自己的需求」吧！

『我需要你的幫忙』

『請讓我自己來』

『我想要放鬆一下』

2. 相信自己永遠是最棒的媽媽

▲我們都還在學習，但無論如何都要相信，妳已經做得很好了！

別再被網路爆炸的育兒知識淹沒而感到不知所措！偶爾靜下心來，順著自己和寶寶最獨一無二的「心電感應」去感受寶寶最真實的需求才是最重要的。

我們都曾倉皇失措，也曾因宏亮震天的哭聲而感到挫敗，還有被那些數不清地七嘴八舌經驗煩擾過。但一定要「相信自己永遠是最棒的媽媽」，在自己無助的時候，深深地吸一口氣，然後勇敢地對自己說：在這條育兒路上妳不是獨自一人。

3. 別忘了心裡也有一個小女孩希望得到妳的關愛

▲回頭望會發現心中的那個小女孩，永遠懷著初心陪伴在妳身旁

初為人母的妳一定每天都在慌亂中度過，擔心嗷嗷待哺的寶寶吃不吃得飽？睡不睡得好？奶量夠不夠？夜裡總擔心孩子溢奶而無法入眠？

曾經以為孩子大了後，媽媽的煩惱就少了的我，在生了兩個孩子以後，才發現原來父母的擔心永遠都不夠！（難怪娘家的媽媽也總是擔心不完～笑）

每天總忙於不同的角色替換中，時間久了卻發現逐漸看不清自己原本的模樣。可是猛然回頭，卻發現原來心中一直都住著個小女孩等待妳的關心與疼愛，那個無論喜怒哀樂都願意陪妳一起度過的她，原來就是我們最原始的自己阿！

4. 想個好方式，偶爾讓自己透透氣吧

▲忙碌之餘，也別忘了撥空與自己相處，好好愛自己

給自己一杯咖啡的時間，看一本好書、泡一個熱水澡，或是花個 15 分鐘敷片面膜、慢跑 5 公里吧！無論選擇哪一種，都是放鬆的好方法，我們都該學會在忙碌的生活中，留下一個小小的片刻讓自己深呼吸，好好地忘卻煩憂，暫時喘口氣休息。

5. 把自己放在第一沒什麼好罪惡的

▲就算成為了媽媽，但妳終究還是妳，別因為做自己喜歡的事而感到罪惡感

不知道從什麼時候開始，想起自己喜歡或者想做的事情，總是會帶點淡淡的哀傷或者一絲絲的小小罪惡感而覺得驚訝。有時只是單純地想看場電影、和朋友吃頓飯，或者是想來趟就心的獨自旅程，但心裡總忍不住惦記著家裡的孩子們一切是否無恙，我想這就是『媽媽』永遠的放不下吧！

而我也還在學習，學習該如何在疼愛孩子之前先記得愛自己；努力學會媽媽的付出是一種愛的表現，而不是全然的犧牲與奉獻。

給新手媽媽的妳：

在這條漫長的育兒路上，

妳一點也不孤單，讓我們一起加油吧！

圖片來源：Gochui／我的人生超幽默

作者介紹：

何慧凌 Emily，Guchui 時尚孕婦裝品牌創辦人，實踐大學服裝設計學系畢業，擁有多年服裝設計經營。目前育有一女一子。因懷孕期間找不到適合自己的服裝，而走上至今 5 年的創業路，希望能夠透過品牌精神告訴所有孕媽咪「Just be Yourself！穿上喜歡的衣服，勇敢地做自己！」

品牌資訊：

Gochui 時尚孕婦裝—粉絲專頁／官網

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