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冬天皮膚乾燥好癢好困擾！皮膚科醫師：洗溫水澡、少吃10種食物能預防

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▲怎麼保濕都不夠？冬天皮膚乾燥好困擾！皮膚科醫師：都是吃了這些東西的緣故！。（圖／女子學提供）

「哎呀！好癢喔，怎麼又脫皮了呢？」每到冬天，常常覺得左邊抓、右邊癢，就算塗抹了一大堆乳液，卻還是沒有改善，外觀難看又難受，令人十分困擾！那麼，我們應該如何從日常生活中著手，來預防冬季的皮膚乾癢呢？

乾冷氣候影響，注意皮膚和環境中的保濕

「由於冬天的氣候屬於乾冷型態，周圍環境少了濕度，自然皮膚就比較容易乾燥，因此要特別注重保濕」國泰綜合醫院皮膚科主治醫師俞佑說。且隨著年齡逐漸增加，皮膚的天然油脂分泌也會日趨下降；因此，邁入輕熟齡階段後更需加強保濕。

▲怎麼保濕都不夠？冬天皮膚乾燥好困擾！皮膚科醫師：都是吃了這些東西的緣故！。（圖／女子學提供）

既然如此，又該如何讓皮膚保濕呢？俞佑醫師解釋，多數人會習慣在洗澡後擦上乳液，但市售的產品中多半含有香精的成分，有時候乾癢治不好，反而間接引發了過敏反應，因此，最好選擇沒有香味的保養品，且油脂的含量越多越好，如凡士林就是理想的選擇之一。

一般而言，越油的保養品保濕效果越好；簡單來說，就是油膏（ointment）比乳膏（cream）好，乳膏又比乳液（lotion）好的概念。有些產品若含有尿素、乳酸也是相當好的選擇，這些小分子可以吸收水分，提高皮膚的含水量。

此外，天氣寒冷時，許多人家中都會開暖氣來取暖的習慣，使居家的空氣變得較為乾燥，進而促使皮膚乾燥、搔癢的問題日漸嚴重。俞佑醫師建議，這時最好另外準備一個加濕器，在開暖氣時也同時使用加濕器，讓環境維持在一定的濕度裡。

洗澡用溫水、加工品少吃

日常生活中，除了要讓皮膚保濕鎖油、環境維持濕度外，俞佑醫師指出，在作息方面也有2個需要留意的地方。

▲怎麼保濕都不夠？冬天皮膚乾燥好困擾！皮膚科醫師：都是吃了這些東西的緣故！。（圖／女子學提供）

洗澡時盡量不要用太熱的水，雖然在當下確實有止癢的效果，但因為熱水較具刺激性，反而會讓皮膚乾裂、發炎的患部變得更加嚴重。

第一，洗澡時盡量不要用太熱的水，雖然在當下確實有止癢的效果，但因為熱水較具刺激性，反而會讓皮膚乾裂、發炎的患部變得更加嚴重。另外，也避免使用含有「皂鹼」的沐浴產品，它會破壞皮膚的皮脂層，洗去原本保護皮膚的油脂，當然就會誘發又乾又癢的症狀出現。

▲怎麼保濕都不夠？冬天皮膚乾燥好困擾！皮膚科醫師：都是吃了這些東西的緣故！。（圖／女子學提供）

第二，飲食方面則要少吃含有高量組織胺，或會促使人體釋放組織胺的食物，如辛辣刺激的食物、帶殼海鮮、番茄、茄子、香菇、竹筍、芋頭、芒果、草莓、柑橘類水果、起司等，這些都是經研究證實會提高體內組織胺，讓皮膚容易發癢的食物，另外像各種酒類、加工的罐頭食品也易引起皮膚敏感現象，需要特別留意。

俞佑醫師提醒，當患部很癢的時候，可以輕輕拍一拍或是以冰敷來緩解，如果還是遲遲無法改善，千萬不要用手抓以免發炎甚至形成傷口，造成細菌感染，應盡快到醫院找皮膚科醫師確診，才有機會真正痊癒。

圖／Pinterest、Pixabay

延伸閱讀：

保養應該由內而外！讓妳秀髮烏黑亮麗的 5 大飲食法則

想要吹彈可破「蛋殼肌」？4 大美容達人教妳「這樣」保養！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 皮膚, 冬季, 過敏
fashion.net

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