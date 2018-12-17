說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

▲CELINE在Hedi Slimane執掌後，包款、飾品陸續出爐，來開箱吧！（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

Hedi Slimane當家的CELINE正式展開，9月巴黎時裝周曝光了男女裝系列，配件也陸續登場，雖說大刀闊斧砍掉了前任設計師Phoebe Philo的一切，讓粉絲們剎那間六神無主不知該往哪裡買，但定神看清，會發現似乎是只做自己的Hedi，對經典下了不少功夫，少了一撇的Logo，其實也是回到過去的模樣罷了。

▲達科塔強生是首個穿上CELINE BY HEDI SLIMANE 女裝的明星、吳亦凡穿CELINE西裝。（圖／品牌提供）

關於服裝，Hedi Slimane的設計就是很標準的他，也很商業導向，類別、款式眾多，上一個時代沒有的，這個時代都有了，連牛仔褲都買得到。關於Logo改變，大家事先猜到但不想接受，拿掉E上面的一撇是重啟1960年代使用的Logo，另外還有名為「Blason」的經典雙C標誌，也被翻找出來用在包款上。

▲CELINE過去包包內的Logo（左），與最新C Bag的Logo（右）很相似。（圖／翻攝chime、記者林明瑋攝）

Hedi Slimane的許多舉措令時尚粉一片嘩然，但少掉些情緒，看在這些從過去得來靈感的份上，先把槍收起來，我們幫大家開箱，一起看看作品再說。

▲CELINE 2019春夏形象廣告，影像效果強烈。（圖／品牌提供）

The 16 Bag

60年代顯然是Hedi Slimane想回顧的美好過往，他上任後的第一個包款「16」，外型復古發想自60年代，有著圓滑的收編與扣帶，命名來自CELINE巴黎總部與工坊的地址「16 Rue Vivienne」，簡單容易記，好事一樁。

▲外型復古的16包，靈感來自60年代。（圖／翻攝CELINE官網）

Triomphe

這名字比較有難度，懂法文的人一眼就明暸是「Arc de Triomphe」巴黎凱旋門，Triomphe包上的鎖扣，正是1970年代開始的「Blason」雙C標誌，據說這標誌會被發明，是因為創辦人某天車子行經凱旋門拋錨，她望向廣場的金屬鎖鍊，靈光乍現創造出來的。Hedi Slimane設計的Triomphe包線條簡約，金色的鎖扣醒目搶眼，整體又是復古情調，值得放入新清單。

▲Triomphe包，中央的鎖扣是CELINE經典的「Blason」標誌。（圖／翻攝CELINE官網）

C Bag

車縫格紋、鍊帶、被說有他牌影子，其實這年頭影子處處，屬非戰之罪，況且怎麼看C Bag，都覺得它的格紋明明很像巧克力，另外也有光滑的亮面小牛皮版本。打開C bag袋蓋會看見醒目的燙金CELINE，夾層分隔清楚，加上皮革柔軟，因此不會卡卡的，很容易放置、拿取物品。

▲C Bag鍊帶包材質多樣、2ne1團長CL手拿C Bag。（圖／記者林明瑋攝、翻攝CELINE官網、chaelincl IG）

C Charm Bag

袋如其名，前方拉鍊上有個C字母吊飾，有兩種尺寸，前方與內部都有夾層，可以隨手收入悠遊卡、票卷等等，相當方便，如果每天都要搬家當出門，C Charm Bag稍小，但它很適合小包控，紅色夠亮麗，也有金、銀、黑、白等選擇，Hedi Slimane時代的包包，顏色選擇都超多。

▲C Charm Bag有不同尺寸和顏色。（圖／記者林明瑋攝、翻攝CELINE官網）

飾品

相較於包包有很多復古情緒，飾品顯得個性許多，Hedi Slimane的搖滾魂默默釋放，黃銅材質、扭結、鉚釘、格紋的運用，手銬項鍊、手鍊屬於重口味，並有字母項鍊，這倒是Phoebe Philo時期也曾使用的元素，兩相比較，也是有趣。

▲飾品很有個性。（圖／記者林明瑋攝）