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日本颳起珍奶旋風！盤點5間最受日妞歡迎的台灣手搖店

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▲珍珠奶茶。（圖／網友提供）

▲日本颳起珍奶旋風！盤點５間最受日妞歡迎的台灣手搖店。（圖／IG@hakukenlan、網友提供）

編輯／Ping　圖／翻攝自官方網站、IG@hakukenlan、網友提供

說到日本人最愛的手搖飲料，珍珠奶茶絕對是榜上有名，而且在日本與IG上還成為最夯的Hashtag，分別是＃タピオカ、＃タピる（珍珠奶茶、我要喝珍珠奶茶！），讓身為台灣人的我們感到驕傲啊～

藉著這股珍珠奶茶旋風，台灣的手搖飲料品牌也相繼進駐日本街頭，不僅大受歡迎，只要有賣珍珠奶茶就一定大排長龍，還可以讓住在日本的台灣人能一解鄉愁呢。趕快一起來看看時下最受日妞們喜愛的５間台灣手搖品牌。

＃KOI Thé（台灣五十嵐副牌）

近期才在日本展店的KOI Thé，是來自台灣手搖飲料界元老五十嵐的副牌，將手搖飲料店營造成咖啡廳，主打平價卻有舒適、輕鬆的氛圍，不過與台灣的黑色珍珠不同，在日本則是使用黃金珍珠，充滿咬勁的珍珠搭配香濃奶香，讓日妞們的心都被融化了呢～

▲koithe。（圖／翻攝自官方網站）

▲香濃的珍奶與茶香，融化日妞們的心。（圖／翻攝自KOI Thé官方網站）

買完飲料後，還可以跟外頭巨大的黃金珍珠奶茶合照喔～難怪會成為時下最搶手的打卡景點。

▲koithe。（圖／翻攝自官方網站）

▲koithe。（圖／翻攝自官方網站）

▲跟珍珠奶茶合照，成時下最夯打卡景點～（圖／IG@hakukenlan提供）

＃貢茶

來自高雄的貢茶，以多選擇的客製化在日本打開知名度，首站就在原宿獲得超高人氣，除此之外，不僅有與台灣同步的菜單外，還有多款限定、在地化的飲品，讓日妞們深深著迷～

▲貢茶。（圖／翻攝自官方網站）

▲珍珠奶茶。（圖／網友提供）

▲多選擇的客製化飲品，讓日妞們深深著迷。（圖／翻攝自貢茶官方IG、網友提供）

＃COCO都可

相信大家對於COCO應該都不陌生，在台灣就擁有無數粉絲的COCO，就算到了日本魅力也依舊不減～主打茶香與奶香以及充滿咬勁的珍珠，難怪只要有COCO的地方，就一定有人潮。

▲COCO。（圖／翻攝自官方網站）

▲COCO。（圖／翻攝自官方網站）

▲COCO在哪裡，人潮就在哪裡。（圖／翻攝自COCO官方IG、網友提供）

＃春水堂

與其他手搖品牌不同，春水堂不僅將珍珠奶茶帶到日本，還將台灣的在地美食一同傳遞出去，也讓不少在日本的台灣人能一解滿滿的鄉愁，畢竟在國外能吃到熱騰騰的牛肉麵、炸醬麵、肉粽等，絕對會感動到哭～

▲春水堂。（圖／翻攝自官方網站）

▲不僅把珍奶帶去日本，還推廣台灣美食的春水堂。（圖／翻攝自春水堂官方IG）

＃The Alley 鹿角巷（台灣：斜角巷）

號稱台灣最夢幻手搖飲料的斜角巷，以「鹿角巷」擴展海外。不僅在味覺上滿足日本人的胃，還有堪稱飲料界網美的外型，成功攻陷日本。

▲鹿角巷。（圖／翻攝自官方網站）

▲堪稱飲料界網美的「鹿角巷」，成功攻陷日本。（圖／翻攝自The Alley 鹿角巷官方IG）

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關鍵字：

日本, 日妞, 珍珠奶茶, 手搖飲料, 手搖杯, COCO, 春水堂, 鹿角巷, 貢茶, KOI Thé, 五十嵐, 美食, 台灣
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