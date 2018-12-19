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南韓必買Hite啤酒換上新裝　聖誕老公公與雪人陪你歡樂倒數

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▲聖誕系列啤酒。（圖／翻攝自台啤官方粉絲團、IG@official.hite）

▲HIGH翻耶誕節！南韓、台灣推聖誕造型啤酒　準備與大家狂歡～（圖／翻攝自IG@official.hite、台灣啤酒官方粉絲團）

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@official.hite、台灣啤酒官方粉絲團

叮叮噹～叮叮噹～聖誕節就要到了，大家想好要怎麼過了嗎？如果不想在外面人擠人，那麼就揪幾個好友，相聚在家裡交換禮物、看場電影，接著再配上一瓶啤酒，絕對可以歡樂度過這美好的節日。南韓啤酒品牌「hite」與「台灣啤酒」都紛紛將啤酒換上超應景的聖誕裝，準備與大家一起狂歡！

南韓啤酒品牌「hite」－Return to Red EXTRA COLD

聖誕老人與雪人要來跟大家一起歡樂過耶誕～超火紅的包裝加上可愛聖誕元素，一推出就讓南韓的人民瘋狂～所以準備要去南韓過聖誕節的朋友們，別忘了去找找這瓶聖誕老人的蹤跡喔。

▲聖誕系列啤酒。（圖／翻攝自台啤官方粉絲團、IG@official.hite）

▲聖誕系列啤酒。（圖／翻攝自台啤官方粉絲團、IG@official.hite）

▲滿滿的食物加啤酒，整個就是準備開趴的節奏啊！（圖／翻攝自IG@official.hite）

台灣啤酒－金牌耶誕派對

台啤這次也推出兩款造型啤酒，分別是雪人與馴鹿，而且最特別的是，如果把兩罐啤酒疊在一起，就會有特別的驚喜喔。還不趕快號召朋友們，耶誕節那天就宅在你家小酌一下、歡慶過節吧。

▲聖誕系列啤酒。（圖／翻攝自台啤官方粉絲團、IG@official.hite）

▲聖誕系列啤酒。（圖／翻攝自台啤官方粉絲團、IG@official.hite）

▲把兩罐啤酒疊在一起就可以看到全身的雪人與馴鹿喔。（圖／翻攝自台灣啤酒官方粉絲團）

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關鍵字：

聖誕節, 耶誕節, 啤酒, 南韓, 台灣, hite, 台灣啤酒, 台啤, 聖誕老人, 馴鹿, 雪人, 包裝
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