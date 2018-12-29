試試看4種穿搭組合，洋裝當內搭營造日系感

面對忽冷忽熱的氣溫，你的外出裝扮是否也隨著天氣而深陷煩惱呢？擔心選錯服裝呈現不合時宜造型打扮的話，就以輕鬆感的穿搭展現令人過目難忘的日系休閒風吧！以下的穿搭組合提案，將針對簡約的裙裝與褲裝提出造型中的重點提示喔。

日系休閒裙裝提案

針織外套 + 洋裝

在微涼的天氣中利用一件長版洋裝似乎有些單薄，建議再搭配上一件針織外套並選擇亮色款式，以高彩點綴於秋冬季節感的深色單品之上打造搶眼效果。

襯衫 + 針織長裙

百搭實穿的襯衫在秋冬季節是相當好利用的單品，不論是上班或上課場合都能使衣著融入一股率性感受。選擇短版剪裁的落肩款式，再搭配上針織面料的高腰窄裙，拉長身形的穿搭法打造出令人滿意的修長比例。

日系休閒褲裝提案

扭結上衣 + 格紋褲

想為日常風格增添聚焦度時，推薦以特殊版型的上衣展演穿搭個性。例如扭結綁帶設計讓休閒輪廓的棉質上衣瞬間擁有特色重點，而腰部地扭結不僅能為身形帶來修飾效果，再混搭上秋冬熱門的格紋長褲便能為時髦感更加分。

高領上衣 + 牛仔褲

天冷時刻必備的高領上衣為冬季穿搭賦予溫度十足的造型暖流，利用oversize的寬鬆版型為隨性氛圍更添韻味。選搭合身的牛仔褲款與帆布鞋，營造出輕鬆風格中的無造作氣息。

Photo : WEAR

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