小嫻堅持「飲食7鐵則」＋運動　皮膚變好還練出精實身材

眼前的小嫻有著勻稱的身材，但幾年前可不是這樣，那時的她身體腫了、連膚況也不大好，開始養生之後，靠著規律運動與健康飲食瘦下來，她不激進慢慢瘦，找對了方式，減重至今已5年，一直維持在理想體態！





#三餐一定要正常

減重第一招就是絕不挨餓，三餐一定正常，每餐都一定有要澱粉、蛋白質、蔬菜。遵守定時定量，三餐中間再怎麼餓，也不吃零食。

#早餐吃有機蔬食蛋白質

只要一回到台北工作，她就會訂健康有機的蔬食蛋白質餐，當作一天的開始。因為小嫻腸胃比較敏感，一吃到太油、太鹹或是太辣的就會不舒服，像是拍戲時便當裡的菜只要太油就不能吃，真的是很辛苦呢！

#聚餐堅守4不原則

自從她落實清淡飲食、不喝酒、避開二手菸等髒空氣後，頭兩年就發現自己皮膚變好，人也變瘦10幾公斤，一直到現在瘦下來5年了，也沒有再復胖。和朋友聚餐時，辣、酒不碰，生的和炸的也不吃，喝湯擔心有味精，吃太鹹會水腫。

#減重瓶頸「戒紅肉」

她在社群網站分享，最近開啟減脂模式，想要穿回入伍前的衣服，飲食遵循少油少鹽少調味，先戒掉紅肉(牛肉、豬肉)，以魚肉代替。像是她晚餐就選擇烤鯖魚套餐，鯖魚是很優的蛋白質，配菜的烹調方式很簡單，飲食走營養清爽路線。

#喝水2000cc且超重視「水質」

屏東拍戲熱，養成了多喝水習慣，只要拍到一個段落，水就會一瓶一瓶灌，一天喝足2000cc，除了量要充足，她更要求水質乾淨，特別買了可以濾水的水壺，這樣喝更安心，含糖飲料更是絕對不碰的。

#不吃加工品，靠食補養生

因為爸爸是中醫師，從小家裡就不太讓小孩吃零食，節氣到了就會進補，用食補方式來養生。像是小嫻本身是虛寒體質，即便夏季很熱，她也會吃麻油雞補身。她常吃爸爸調配的顧肝中藥幫助排毒，吃了也覺得肌膚有變亮一些。

#28歲開始補充膠原蛋白

從28歲發現膚況變差，她就開始積極保濕敷臉，有一陣子曬很黑，她知道強烈的紫外線對皮膚彈力蛋白傷害大，她便開始用吃的補充膠原蛋白。

隨著年齡增長，她追求肌膚除了要膨，更要緊，便成為乳霜的追隨者，她擦日霜會順著肌膚紋理向上拉提，從鼻子兩側的法令紋，向上往眼尾拉提，接著再向下帶到淋巴，做完這套按摩，水腫差不多也消了。晚上太累就會「厚敷」晚霜，即使晚上開冷氣，隔天早上的膚況依舊超滑嫩，底妝也變得好好上。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】



延伸閱讀

狠甩水腫！郭雪芙用「火鍋瘦身法」，搭配密集運動讓肉「緊」回來！

40歲的安室奈美惠身材宛如少女，靠的居然是「大口吃肉」？她的美麗秘密還有這些...

居然比生之前還瘦！侯佩岑不吃這「兩樣食物」後，不僅皮膚變好、連後背肉都消了！