老闆！拜託請看這篇　6間全世界最美的辦公室，天天加班也願意

作為一位朝九晚五的上班族（有時候還要加班），辦公室美不美就決定了你一整天的心情啊～畢竟待在這裡的時間比家裡還多上許多，如果空間醜陋、設備老舊，上班就是一件非常痛苦的事了！今天儂編要帶大家去看看全世界最美的幾間辦公室，你可以偷偷的流露給老闆知道，告訴他，這裡該整修啦！

Google

全球最大的入口網站Google，為了體恤員工的辛勞，除了員工福利好到不行之外，在工作環境的設計也十分講究！每個國家的Google據點，都美得驚人，Google蘇黎世總部在設計之前，先了解了員工到底想要什麼樣的辦公環境，有哪些需求，最後打造出了各種不同的休憩及辦公空間。

有的讓你誤以為自己在大自然叢林中，還有像岩石峻嶺一樣的環境，甚至連假的熱氣球都有！要K歌、在躺椅上看書也都可以，休閒娛樂及運動場域應有盡有！讓你工作累了就到旁邊的休息區放鬆一下，調整好再繼續上工，讓人甘願為公司賣「肝」，也絕不喊一聲累啊！

以色列的Google辦公室，甚至把整個街道搬進來，讓你有種空間錯置的感覺～往後一看，竟是藍天白雲，再煩人的事都能煙消雲散！

Beats

超潮人士最愛的耳機品牌Beats，辦公室走的是現代摩登感十足的配色，全藍、全白、全紅的空間跟品牌Logo一樣狂放不羈，充滿熱情！

若有任何Idea就拿起筆，恣意的作畫在上頭，完全不用擔心會被罰款（欸？）

Selgas Cano

這間建築事務所非常特別，半透明的辦公室座落於荒野鄉間，抬頭看片片落葉灑落玻璃前，白天讓自然光灑進來就能辦公，夜晚加班時還能看見星空，隨著季節的變化，更能見到不同的大自然景觀，儂編若在這邊上班，絕對不會遲到早退或請假的！

Urban Outfitters

儂編去美國一定會光顧的服飾品牌Urban Outfitters辦公室又長什麼樣呢？哇嗚～這場景讓人想到了《高年級實習生》！

將老舊建築重新改造，加入工業風的元素，刻意裸露的鋼筋創造當今最流行的廢墟風格，每個空間都非常適合請Model直接套上衣服拍起來，在這裡設計衣服，感覺靈感會源源不絕的爆出來啊～

Lego

不分老少，大家都無法抗拒樂高的吸引力，而看完這辦公室，相信也沒有人能抗拒！樂高丹麥辦事處用漸層的色彩打造空間，以白色作為基底，非常舒適的配色，看起來特別時髦。

處處都能見到樂高的擺飾，還有一個溜滑梯，滿足你的稚子之心～

Drop Box

Drop Box辦公室以舒適的木質調為主視覺，搭配工業風的設計，營造出非常舒適的辦公空間！儂編最喜歡他的會議室，連寫字的白板都做得與眾不同，用黑板筆直接寫在牆面上，搭配旁邊的復古桌椅，非常有氣氛。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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