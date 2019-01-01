胖老爹、肯德基退一邊！7間正宗台式炸雞吃起來

每個人心中都有一家素面招牌的炸雞攤，每次還沒經過，遠遠就聞到炸香的誘人香氣，透明的玻璃櫃裡展示著披上金黃炸衣的炸物們，那時比什麼珠寶鑽石都還迷人，白紙袋裝滿一袋又一袋。外層酥脆咔嗞有聲的炸皮，內裡香嫩噴汁的雞肉，雞汁鮮甜又帶點小小的燙舌，每一口咬下的都是驚喜感。

小時候還沒有胖老爹，那個時候的麥當勞也只在大城市才吃得到，今天就來介紹台灣各地炸進在地人心坎的那些老字號好炸雞店，經濟實惠又好吃，銅板價就讓你吃好吃滿～炸雞控快快收。

1.台北女王漢堡

都市傳說級的女王漢堡，就在圓山北美館海霸王餐廳的正對面，鄰近大同大學平時去吃還會看到學生邊吃炸雞邊討論報告的景況～店裡的選擇頗多有漢堡、炸雞、義大利麵、飯，不過最吸引儂編是他的台式薄皮炸雞呀～咬下去雞肉還會在舌尖綻放肉汁的甜嫩，啊嘶！下次去北美館看展看累了，走路步行5分鐘，來隻銅板價頂級的炸雞吧。

地址：台北市中山區民族東路2號

電話：02-25943547

營業時間：11:30-19:00

每週一公休

2.格登炸雞

隱藏在遼寧夜市的這家格登炸雞，紅色招牌高掛走在夜市很好認，為什麼必吃呢？因為他的雞肉真的很多汁呀！肉質軟嫩不柴，肉香迷人地漾散著，咬下去雞汁不小心還會在嘴裡爆開熱熱的感覺，必吃的雞翅、地瓜、雞排、雞塊通通筆記起來。

地址：台北市中山區遼寧街65號對面

營業時間：17:00~00:00

3.苗栗苑裡耕牛園秒殺炸雞

隱身在苗栗苑裡的「秒殺炸雞」，購買的氣氛絕對讓你以為上戰場了！每人人手夾子、紙袋～等著炸雞起鍋瞬間，趕快「夾」呀～炸衣脆而不油，也不會有膩人的油耗味，雞腿雞塊都是銅板價，CP值之高榮登在地人最愛～透露必勝的搶雞攻略：到了現場如果想要搶雞，請一定要先搶夾子跟紙袋，不要像儂編傻傻在旁邊等。如果不想加入搶雞廝殺，也可以跟老闆娘點想買的品項～價格採秤重計價，公道合理又好吃。

地址：苗栗縣苑裡鎮大同路90號（苑裡市場內）

營業時間：8:30~13:00



4.台中瑞穗炸雞



呀比！想要快快來場台中週末之旅又不知道去哪裡嗎？快把筆記本拿出來，除了瑞穗炸雞，還有好吃的盛橋刈包喲～

雖然台中已經有胖老爹了，但儂編還是把「瑞穗炸雞」納入訪台中必吃必踩之點，而且要給大家知道～這家陪伴在地人20多年寒暑的瑞穗炸雞，鄰近瑞穗國小，但來這買的可不只小學生，而是各年齡層的老饕們都會來這裡光顧呀～簡單的品項如雞翅、甜不辣、波浪薯、還有魷魚雞塊雞排～清一色百元有找的銅板價，這種物價真的讓人好著迷。

地址：台中市豐原區西安街72-1號前

營業時間：15:00~19:30 （六日公休）

5.台南炸雞洋行

發源於台南國華街的「炸雞洋行」，從原本的小攤販到現在已是中南部夯燒的台式炸雞店！創始店主打招牌：大雞腿及棒棒腿以及炸雞塊跟馬鈴薯，喜歡台式脆皮嫩雞的朋友，絕對不能錯過呀～其他分店則多了許多不同菜色，像薯片、蛋堡、泡菜等，大家快快來吃雞！

地址：台南市中西區國華街三段22號

電話：0976656999

營業時間：12:00-18:0-(週一週二休)

吃完炸雞，別忘了來場有趣的海安路美術館之旅，品嚐台南府城風情的文青美食吧。

6.高雄岡山進涼香

號稱岡山麥當勞的「進涼香」，位於熱鬧的中街商圈，在麥當勞還沒進到這個純樸城鎮前，是在地人都知道的老店。這裡的炸雞有組合套餐，還有木瓜牛奶可以喝，炸雞皮不會太粉雞肉也多汁，經過醃漬肉的甜香格外迷人，來這裡一定也要吃吃看他的紙包雞，還有好吃的烤地瓜。

地址：高雄市岡山區維仁路110-1號

電話： 0921 570 698

營業時間：07:00~19:00(週二休息)

7.阿鋐炸雞

上次儂編寫完台東旅行篇，小編信箱就爆了，大家都說為什麼沒有介紹到這家阿鋐炸雞，不說不知一查嚇死，說到台東炸雞，鄉民版一面倒地推藍蜻蜓必吃，但殊不知這家阿鋐炸雞也是在地人激推！價格親切、好吃又不用大排隊，肉質Q彈不用說！脆薯也是超大一根吃好吃滿～

地址：台東縣台東市正氣路163號

電話：089-347968

營業時間：10:00~00:00

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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