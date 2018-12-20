《水行俠》梅拉女王身材太火辣　瘦身5秘訣：別太常上健身房

編輯／Duke 圖／翻攝自安柏赫德IG、《水行俠》劇照

DC英雄電影《水行俠》正夯，除了主角水行俠（傑森摩莫亞飾）受到大量討論外，女主角梅拉（安柏赫德飾）的好身材也是吸睛之處，電影中安柏赫德（Amber Heard）身穿緊身人魚裝，將窈窕的S曲線展露無遺，以下就來介紹安柏赫德維持身材5秘訣！

1.間歇性斷食、少量多餐

安柏赫德的減脂秘訣之一就是「間歇性斷食」，這項近年來盛行的瘦身方法與節食不同，不是盡量少吃或完全不吃，而是要在特定的時間斷食，讓身體有時間休息，不會一直處於飽足的狀態，也不像節食容易復胖。

初學者可以選擇在24小時內安排8小時吃到一天所需熱量，其他16小時則斷食，進階一點可以在一個禮拜中安排2天全天候斷食，減脂效果更佳，但間歇性斷食不是每個人都適合，還是要評估身體狀況後再執行。

2.少量多餐

人在飢餓時容易一下子吃太多東西，沒過多久可能又餓了，因此少量多餐能控制每餐的份量，一餐不要吃太多，將一天所需熱量分配在4、5餐裡吃完，就不會一直處於飢餓暴食的狀態，另外，安柏赫德在晚上7點後就不會進食，如果真的很餓就選擇蔬果類健康低熱量的宵夜，解決飢餓感又能不發胖。

3.大量攝取蔬果、水分

安柏赫德每天至少喝2000cc的水，可以避免水腫，保持纖細體態，多吃蔬果也對減脂相當有益，還能提高自體免疫力，一舉兩得呢！

4.不碰甜食、加工食品

甜食與加工食品絕對會致胖！這些食物雖然美味又難以抗拒，但對人體是有害無益，還是要盡量選擇原形食物，也要控制每天糖分的攝取量。

5.每天至少運動1小時，少上健身房

即使工作再忙，安柏赫德每天都會騰出1小時來做有氧運動，其實她為了拍攝《水行俠》上了不少武術課，也是一種運動方式，另外，她會盡量踏出健身房，到戶外嘗試不同運動，能夠藉此培養運動興趣，不會因同個運動無限循環而感到乏味。

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