fb ig video ETtoday search mobile

5個男友令人傻眼行為是有根據的　永遠看不出妳今天哪裡不一樣

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

情侶之間常常會為了一點小事爭吵，這是許多人都曾發生過的，其實男生和女生在思考模式上本身就有很大的差距，心思細膩的女人可以察覺到很多的事物，但男人眼中的世界可就簡單多了，所以男人才會總是讓女人傻眼，而這些令女人不解的行為，甚至還有科學上的根據！

＃為什麼總是不能發現我今天哪裡不一樣？

今天出門前特別用電棒捲了一下頭髮做造型，但是為什麼他總是看不出來？上次換了耳環、刷了睫毛膏，也沒有一次發現，女人們可是連男友幾天沒刮鬍子都看得出來啊！並不是因為他不愛妳或是不夠關心妳，而是因為自古以來男人普遍扮演獵人的角色，身體上的運動比感官感知來的重要，所以女人在細微的觀察力上表現更出色。

▲男人令人不解的行為有科學根據。（圖／翻攝自Unsplash）

＃為什麼我明明說過的話還是忘記？

男人是充滿邏輯、線性思考的動物，只接收有條理的、簡明扼要的事物，如果說女人們在聆聽時能專注又善於解讀，那麼男人就只有用半顆大腦在聽，太複雜的東西他左耳進右耳就出了。

▲男人令人不解的行為有科學根據。（圖／翻攝自Unsplash）

＃為什麼男人可以這麼快睡著？

不知道女孩們有沒有這樣的經驗，晚上和男友一起同時準備入眠，但是每次都會先聽到他的打呼聲，有時候前一秒還在講話，下一秒就睡著了！研究指出進入睡眠模式時，男性的腦波活動會下降70％，而女性只會下降10％，也是造成女生通常更多夢的原因之一。

▲男人令人不解的行為有科學根據。（圖／翻攝自Unsplash）

＃為什麼男友腿這麼細？

辛苦的女人們總是為了要維持窈窕身材，吃得少還要勤奮上健身房，但是每天幫忙解決廚餘的男友，腿卻這麼細？那是因為男人本身的肌肉就比女性發達，睪丸激素也比女人多出7倍，更加速了新陳代謝，就算整天不動，一天的基礎代謝量也能比女生多上兩三百卡路里。

▲男人令人不解的行為有科學根據。（圖／翻攝自Unsplash）

＃妳在意的小缺點，他們是真的看不到

臉上的小瑕疵、身體上多餘的肉肉，在女生自己的眼中都會被無限放大，但是這些讓人在意的不得了的小缺點，男友總是說根本看不出來，這並不是他們安慰的話，而是他們壓根不在意妳哪裡不完美，只要在他眼裡妳是迷人的，有些小缺點就完全看不見。

▲男人令人不解的行為有科學根據。（圖／翻攝自Unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

男女, 感情, 男友
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

連詠心婚紗照曝光！配Converse帆布鞋、摸狗狗超隨興

比長髮時髦、比短髮多了女人味！女星們紛紛換上「鎖骨髮」

《水行俠》梅拉女王身材太火辣　瘦身5秘訣：別太常上健身房

2018年度十大最爛密碼出爐！　「基本6碼」超危險 迪麗熱巴被「襪子」毀了時尚感　被酸靠顏值撐場 BTS防彈少年團「撞色草寫襯衫」起底！　竟來自這紳士牌 情緒敏感的星座TOP3　雙魚一點小事就能讓他們又怒又感動 「穿襪睡覺」可治失眠　這2重點沒做到反而更慘 凱特王妃原來不好搞？前員工控訴她「這個喜好」讓他們待不下去 美到讓人屏息！普羅旺斯花朵風骨瓷香氛蠟燭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面