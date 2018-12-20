5個男友令人傻眼行為是有根據的　永遠看不出妳今天哪裡不一樣

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

情侶之間常常會為了一點小事爭吵，這是許多人都曾發生過的，其實男生和女生在思考模式上本身就有很大的差距，心思細膩的女人可以察覺到很多的事物，但男人眼中的世界可就簡單多了，所以男人才會總是讓女人傻眼，而這些令女人不解的行為，甚至還有科學上的根據！

＃為什麼總是不能發現我今天哪裡不一樣？

今天出門前特別用電棒捲了一下頭髮做造型，但是為什麼他總是看不出來？上次換了耳環、刷了睫毛膏，也沒有一次發現，女人們可是連男友幾天沒刮鬍子都看得出來啊！並不是因為他不愛妳或是不夠關心妳，而是因為自古以來男人普遍扮演獵人的角色，身體上的運動比感官感知來的重要，所以女人在細微的觀察力上表現更出色。

＃為什麼我明明說過的話還是忘記？

男人是充滿邏輯、線性思考的動物，只接收有條理的、簡明扼要的事物，如果說女人們在聆聽時能專注又善於解讀，那麼男人就只有用半顆大腦在聽，太複雜的東西他左耳進右耳就出了。

＃為什麼男人可以這麼快睡著？

不知道女孩們有沒有這樣的經驗，晚上和男友一起同時準備入眠，但是每次都會先聽到他的打呼聲，有時候前一秒還在講話，下一秒就睡著了！研究指出進入睡眠模式時，男性的腦波活動會下降70％，而女性只會下降10％，也是造成女生通常更多夢的原因之一。

＃為什麼男友腿這麼細？

辛苦的女人們總是為了要維持窈窕身材，吃得少還要勤奮上健身房，但是每天幫忙解決廚餘的男友，腿卻這麼細？那是因為男人本身的肌肉就比女性發達，睪丸激素也比女人多出7倍，更加速了新陳代謝，就算整天不動，一天的基礎代謝量也能比女生多上兩三百卡路里。

＃妳在意的小缺點，他們是真的看不到

臉上的小瑕疵、身體上多餘的肉肉，在女生自己的眼中都會被無限放大，但是這些讓人在意的不得了的小缺點，男友總是說根本看不出來，這並不是他們安慰的話，而是他們壓根不在意妳哪裡不完美，只要在他眼裡妳是迷人的，有些小缺點就完全看不見。

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