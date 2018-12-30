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什麼樣的人養什麼樣的狗！這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～

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▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

你相信「什麼樣的人養什麼樣的狗」這句話嗎？許多人都發現，自己跟毛小孩相處久了之後，外貌也會越來越像呢！

而現在攝影師Gerrard Gethings就要來告訴你，這件事是真的～他特地找來幾位飼主和狗狗，把他們的相似的特徵更加強化，你來看看，是不是真的超過87%像呢？

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

Gerrard Gethings在18個月前接到這個任務，希望拍攝飼主與狗狗很相像的大頭照，因此，他開始了這個龐大的計畫，拍攝50組照片！才釋出不久的時間，這些照片就在網路上引起廣大的迴響，也有許多奴才們在網路上釋出自己與主子的合照，讓大家看看他們是否也非常相像。

1.Henry & Hope （阿富汗獵犬）

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

阿富汗獵犬的特色，就是有著長長的毛髮，為了加強這點，攝影師特地用吹風機來營造髮絲的飄逸感，而剛好飼主的頭髮也如此的柔美，他們真的很相像呢！

2.Jessica & Buddy（比熊犬）

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

蔡依林的狗狗，也是比熊犬，比熊犬的特色就是圓滾滾的，非常可愛！老奶奶的神情和髮色，跟比熊犬一樣都毫無殺傷力，非常和藹～

3.Sophie & Percy（巴哥犬）

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

除了兩人髮型雷同，主人一雙煞氣a眼神，配上全身黑的服裝，就像巴哥最好的夥伴！

4.Amelia & Artemis（標準貴賓犬）

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

標準貴賓犬又長又捲的毛髮，以及無辜的眼神，和主人簡直一模模一樣樣啊！

5.Benji & Harper (雪納瑞和貴賓的混種犬)

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

我們是不是長得一樣可愛呢？

6.Sergei & Spike（哈士奇）

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

連眼睛顏色都配合，Sergei養了一隻雄赳赳氣昂昂的哈士奇

7.Emma & Ralph（波利犬）

▲▼ 什麼樣的人養什麼樣的狗！人狗大頭照對比，這些飼主與毛小孩真的超過87%相像啦～（圖／bella儂儂提供）

主人也弄了同款黑人辮髮型，就說我們是雙胞胎，這下你信了吧？

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  
 
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關鍵字：

寵物, 新奇, 大頭照, 毛小孩
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