Off-White果凍涼鞋台幣六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

編輯／JJ 圖／翻攝自Off-White官網、IG@off____white

近年由Off-White所帶領起來的潮流趨勢不容小覷，相繼與各大廠牌推出聯名鞋款，最近與NIKE聯名的Air Force、Zoom Fly等鞋款，全球火紅程度也不在話下，但Off-White仍然沒有要收手的意思，近日更無預警推出了「ZIP TIE JELLY SANDAL」果凍鞋款，難道又會是下一季的風潮？

目前這款露趾果凍鞋共推出了三個顏色，黑、藍與螢光綠，整雙涼鞋一體成形，黑、藍款鞋面是透明的材質，LOGO以浮雕的方式呈現在腳背繫帶上，還不忘將zip tie繞在腳踝位置，看來是還有調整鬆緊的功能。

這款果凍涼鞋看起來很難做搭配，不過Off-White會推出JELLY SANDAL也是情有可原，在之前的鞋款中就經常採用Jelly的設計在鞋底、鞋面上，像是與Converse、nike的聯名款也做出透明感，許多精品品牌也在單品中加入PVC的元素，再加上Ugly Shoes的風潮，期待會有更多上腳的示範～

大家更關注的大概就是定價了吧？這款果凍涼鞋可能是Off-White最便宜的鞋了，官網定價€165歐元，相當於台幣約NT＄6,000左右，不過看來最難駕馭的螢光綠反而更搶手，目前官網顯示螢光綠款是sold out狀態，後續的消息還有待官方發布。

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