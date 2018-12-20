fb ig video ETtoday search mobile

Off-White果凍涼鞋台幣六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自Off-White官網、IG@off____white

近年由Off-White所帶領起來的潮流趨勢不容小覷，相繼與各大廠牌推出聯名鞋款，最近與NIKE聯名的Air Force、Zoom Fly等鞋款，全球火紅程度也不在話下，但Off-White仍然沒有要收手的意思，近日更無預警推出了「ZIP TIE JELLY SANDAL」果凍鞋款，難道又會是下一季的風潮？

▲Off-white果凍鞋。（圖／翻攝自off-white）

目前這款露趾果凍鞋共推出了三個顏色，黑、藍與螢光綠，整雙涼鞋一體成形，黑、藍款鞋面是透明的材質，LOGO以浮雕的方式呈現在腳背繫帶上，還不忘將zip tie繞在腳踝位置，看來是還有調整鬆緊的功能。

▲Off-white果凍鞋。（圖／翻攝自off-white）

這款果凍涼鞋看起來很難做搭配，不過Off-White會推出JELLY SANDAL也是情有可原，在之前的鞋款中就經常採用Jelly的設計在鞋底、鞋面上，像是與Converse、nike的聯名款也做出透明感，許多精品品牌也在單品中加入PVC的元素，再加上Ugly Shoes的風潮，期待會有更多上腳的示範～

▲Off-white果凍鞋。（圖／翻攝自off-white）

大家更關注的大概就是定價了吧？這款果凍涼鞋可能是Off-White最便宜的鞋了，官網定價€165歐元，相當於台幣約NT＄6,000左右，不過看來最難駕馭的螢光綠反而更搶手，目前官網顯示螢光綠款是sold out狀態，後續的消息還有待官方發布。

▲Off-white果凍鞋。（圖／翻攝自off-white）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

off-white, zip tie, jelly sandal, 果凍鞋
fashion.net

熱門文章

聖誕倒數7天／365天辛苦了！萬元入手香奈兒　厭世心情通通飛

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

陳冠希、陳柏霖搶穿的Ralph Lauren潮服　只有這裡買得到

LV「時空・錦・囊」展覽免費看　賞完古董箱拿限定明信片

凱特王妃愛用的10款經典沐浴油一次擁有

雙唇像是玻璃糖紙一樣澎潤！M·A·C全新染唇露12小時不脫妝

卡哇伊Hello Kitty貓頭變鞋舌！快揪姐妹一起裝可愛

Marc Jacobs與柯達聯名推濾鏡App　隨手拍出超美底片照

ET Fashion

推薦閱讀

情緒敏感的星座TOP3　雙魚一點小事就能讓他們又怒又感動

凱特王妃原來不好搞？前員工控訴她「這個喜好」讓他們待不下去

《比悲傷》十大催淚金句　「人一旦習慣了孤獨，那才是比悲傷更悲傷的事。」

ZARA特賣買大衣現省7000元　精打細算小資女快衝啊～ 好萊塢史上最強肌肉男星Top30　水行俠慘輸美國隊長、巨石強森也被狠甩在後 「水行俠」一身猛肌成最壯超級英雄！　超獨特健身菜單曝光 太可愛！Tsum Tsum迷你印章　55元寫手帳、寄明信片都百搭 想當型男不會挑？ZARA特賣花2500元買這些　變時尚咖零負擔 聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找 嘉義不是只有雞肉飯！高質感下午茶、料多餡滿花壽司10大美食推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面