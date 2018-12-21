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2018年度夯鞋排行榜出爐　老爹鞋奪第一、「GD穿過」必上熱搜

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編輯／Duke

圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga

繼2018年度最強Logo排行榜公布後，國外知名購物平台Lyst又統計出「年度最夯鞋款」，第一名竟不是潮鞋龍頭Nike，而是由帶起老爹鞋風潮的Balenciaga（巴黎世家）獨占鰲頭，快來看看還有哪些年度夯鞋吧！

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

在「年度最夯鞋款」排行榜中，Lyst以「搜尋次數」、「觀看次數」以及「售出次數」為排行指標，第一名是Balenciaga Triple S老爹鞋，讓老爹鞋重回潮流市場，Balenciaga功不可沒，緊接著是Nike Air Vapormax，氣墊外露的設計相當前衛，巧合的是，這兩雙鞋都是在南韓巨星G-Dragon上腳後迅速走紅，於2018年最夯鞋款中各居一二。

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

第三名是Golden Goose Deluxe Brand推出的Superstar鞋款，在今年大量回歸的Yeezy Boost 350 V2則位居第四，即使海量發售仍是排隊夯鞋，第五名再度由Balenciaga奪得，Balenciaga Speed襪套鞋也是被G-Dragon穿紅的話題鞋款。

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

接著第六名是於2017年重新復刻的Nike Air Max 97，回歸當年盛極一時，人人搶著買銀彈、金彈OG配色，至今都還熱度不減，第七名是Gucci Ace，是廣受女生喜愛的小白鞋，第八名是Adidas NMD，在3年前推出時曾炒到2萬台幣，現今雖是人人都能輕易入手的平價鞋款，還是不乏潮人購買。

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

最後兩名則是Giuseppe Zanotti Kriss以及Reebok Club C，一雙是女性會喜歡的中筒鞋，一雙則是百搭小白鞋，兩款都列入2018年度夯鞋名單中。

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

▲2018夯鞋。（圖／翻攝自GD IG、farfetch、Nike、Adidas、mrporter、Balenciaga）

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關鍵字：

2018, 排行榜, 球鞋, 老爹鞋, Balenciaga, GD
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