吃一口就上癮！7家讓甜點控失心瘋大推的「生乳捲」

絲絨般滑順的內餡，甜而不膩的口感，還有軟綿Q彈的蛋糕體，不管是巧克力還是水蜜桃、芒果、荔枝，任何口味都讓人一口入魂的生乳捲～，隨著奶油的綿密度、蛋糕的入口的軟硬變化都會左右這場在舌尖的甜味風暴，身為專業的生乳捲控，怎能不吃這7家讓甜點控失心瘋大推的「生乳捲」呢？大家快快跟著儂編的文字一起來吃吃喝喝。

1.法朋烘焙甜點坊

法朋是很多主婦媽媽們必推，喜歡原味的儂編吃過他的北海道極純生乳蛋糕捲，濃郁的牛奶香用道地的日本鮮奶油，屏東小農荔枝花蜜打造精緻的甜蜜滋味，讓人超愛～其他口味比較特別就屬荔枝水蜜桃蛋糕捲，切面看得到夾餡已經溢出來，帶著粉紅色氣泡的水蜜桃奶餡，讓人光用看的就初戀了，咀咬著軟嫩的蛋糕體，還能吃到荔枝凍的Q彈口感在舌尖。

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

營業時間：11:00~20:00

電話： 02 2700 3501



2.笛瑟甜點店

隱藏在台北虎林街小巷弄裡，取名叫dessert的笛瑟甜點店，超夯北海道鮮奶生乳捲，絲絨般滑順的內餡叫人難忘，還有選用西尾抹茶的抹茶捲～草莓捲裡面的草莓又大顆又紅簡直超欠吃，但蛋糕捲在笛瑟店裡不是一枝獨秀，其他甜點也是很漂亮！甜點控快快收進口袋呀～

地址：台北市虎林街202巷66號（捷運永春四號出口or象山站三號出口，臨近信義路六段及松德路）

電話：02-2726-1310

時間：13:00～19:00

3.ISM主義甜時

店裡必推必吃的兩款「歐姆純生鮮蛋糕捲」、「北海道奶油起司蛋糕捲」、牛奶都是選用九州歐牧生乳～看看照片中的生乳捲被按壓整塊滑順鮮嫩的奶油快要流下來的感覺超級療癒，咬在嘴裡爆開的甜沁感，真的讓人超級銷魂的！

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄7號（忠孝敦化站3號出口附近）

營業時間12:00~21:00

4.不二緻果

原本是高雄不二家，現在在台北車站就買得到的不二緻果，超好吃的真乳捲，取名ONI（韓文姊姊之意）的女神捲，喜歡芋頭的芋頭控們一定要吃！超濃厚系芋頭餡，吃得到超大顆的芋頭，紮食口感簡直讓人尖叫！

地址：100台北市中正區北平西路3號微風台北車站

營業時間：10:00~22:00

5.榕點

在 Instagram隱藏在台北通化街的甜點基地，招牌的歐式三輪甜點車載著甜美的好滋味，在這裡可以吃甜點配點果香啤酒，對於追求薄醺與甜意的女子最合適，若說到生乳捲切片當推「白蘭地苦甜巧克力捲」略帶微苦滋味雋永、「馬達加斯加香草捲」充滿蜂蜜香口味超Skr！ 但其實裸蛋糕、雙乳酪蛋糕更是榕點的必吃啊！喜歡泰式奶茶的絕對不要忘了來點一杯「妳可能不會喜歡我」～泰國手標牌紅茶覆蓋上奶泡，在撒下碎冰，讓你喝下去秒回曼谷（喂～我們這篇是生乳捲文呀）

地址： 台北市大安區通化街123巷6號

電話：0972921679

6.No.09

自帶網紅實力的甜點私人工作室！之所以會注意到這家No.09實在是因為他們家的甜點真的是做得很美，每個人拍完都秒傳給儂編，讓儂邊好生羨慕肚子好餓好想吃！芒果蜂蜜生乳捲金黃大顆的芒果切塊閃爍著誘人光芒，簡直超欠吃～～不過比較可惜的是，NO.09沒有實體店面，如果有小編一定手刀衝第一個要去買呀～貼心附上IG、FB還有Line。

NO.09臉書

No.09IG

Line ID: @no.09 （記得加@唷)

7.果昂 illuminé patisserie

這芒果塊好美好大顆，不吃也太對不起自己！

鬆軟好吃的蛋糕體～不膩味的鮮奶油～濃郁的牛奶糖卡士達～還吃得到牛奶糖～

中山一帶下午茶真的是選擇多元，在曾是老台北打鐵街的赤峰街一角有家甜點店，如今這裡揉和了新創的糕點與懷舊歷史感的老建築，等著你來尋覓品味，店裡雖然的水果塔、其他蛋糕自是不用說～牛奶糖生乳捲是必吃款，其他口味的像是芒果捲、小山園抹茶捲都很夯！下午茶就是要跟姐妹們聊是非吃蛋糕呀～

地址：台北市大同區赤峰街43-1號1樓

營業時間：

週二～週五 12:30 — 19:00或售完

週六 12:30—18:00或售完（提供外帶及內用服務，無訂位，需現場候位）

電話：(02)2550-3515

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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