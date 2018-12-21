Nike x AMBUSH皮草大衣就是奢華！周湯豪穿出霸氣、鄧紫棋露肩好性感

編輯／Duke 圖／翻攝自周湯豪、鄧紫棋、昆凌IG

萬眾矚目的Nike x AMBUSH聯名系列於12／3正式發售，是由AMBUSH主理人兼 Dior珠寶設計師Yoon親自設計，推出背心、風褲及皮草大衣等服飾，開賣後周湯豪、鄧紫棋等潮流ICON搶著穿，可以說是2018年底最強聯名，就來看看他們是怎麼搭配的吧！

1.周湯豪

先來說說這件名人必收的Nike x AMBUSH皮草大衣，共推出黑、灰綠兩個顏色，皮草的毛絨質感奢華又貴氣，背後大方地呈現出Nike Swoosh Logo，要價台幣1萬5,000元。

而周湯豪發布的這張穿搭照雖只以背影示人，卻完美詮釋出皮草大衣的暗黑風格，他以今年流行的黑色短毛帽來搭配，看起來相當溫暖，再戴上墨鏡更能凸顯整體氣勢，雖然周湯豪表示皮草大衣「尺寸買太大」，但身高180cm的他還是能輕鬆駕馭。

2.鄧紫棋

近日來台為新北耶誕城開唱的鄧紫棋，幾乎把Nike x AMBUSH整系列都買了下來，從背心、風褲到皮草大衣全是Nike x AMBUSH，皮草大衣更是黑、灰綠兩色都有，無論是以黑色老帽來搭配，還是梳上帥氣辮子頭、戴各種金色綴飾，都頗具街頭個性感，外套不穿好的搭法也能呈現性感女人味。

3.昆凌

昆凌以緊身牛仔褲搭配Nike x AMBUSH皮草大衣，上寬下窄的配搭方式讓她看起來更瘦了，其中一套是在皮草大衣內搭配粉色針織毛衣，以及Off-White x Nike Zoom Fly粉紅配色，跳脫全黑穿搭，呈現強烈的撞色感。

而在另一套穿著Nike x AMBUSH皮草大衣的配搭中，除了腳上的Off-White x Nike Air Force 1螢光黃鞋款外，昆凌從頭到腳都是黑色系，並以棋盤格長襪來搭配，使整體穿搭有亮點，不會太過乏味。

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