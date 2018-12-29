測測妳的年底脫單率！多參與活動、放下過去才有新戀情

即將要邁入新的一年，妳目前單身嗎？或是在關係中妳還卡住一些什麼？這次我們用抽牌的方式來看看妳的年底脫單率有多高？

首先在心中默念一次問題，然後從五張牌中選一張出來





選好了嗎？我們來看看妳選到哪張牌？

1.戀人：脫單指數★★★★



【端看自己選擇】

妳的脫單率是很高的喔，但為什麼還是單身？很有可能是因為自己很容易陷入猶豫不決或是不清楚到底要選哪一個才好的狀況，所謂的猶豫不決不一定代表現在有對象，而是妳願不願意為了自己去調整生活環境，和改變自己對於愛情的定義，因為妳心中對於愛情有個無形的壓力，覺得談戀愛就需要為對方付許多責任，而因此躊躇不前。

如果妳是“到底選哪個好的”的人，那麼這張牌很認真的告訴妳，愛情不是用外在條件來衡量的，如果妳要選擇的是“條件”，而不是因為愛，那麼妳目前身邊的人都不是妳心中真正的選擇，別為了非得要做出一個決定，而蒙蔽心中真實的感受，有伴侶很好，單身也很好。

2.寶劍皇后：脫單指數★★★

【學習放下高傲】

三顆星代表著妳不是沒人愛，而是面對關係或是異性，有時過於尖銳和高標準，寶劍皇后代表著妳腦中有很多把尺，衡量著許多細微末節，因此這種挑剔的能量，在無形中也造成了妳對戀愛的影響，和容易產生失望，從另一個角度來看，這些挑剔或高標準，事實上是自己在這麼對待自己，也因此把這樣的觀點投射在對方身上了。

或許妳可以向內看看自己，是否很擔心在愛情中會受傷，或是顧慮著在愛情中失去自己，而有這些衍生性的想法，然而受傷或是失去自己，都是在學習愛的過程中會去經驗的，唯獨妳願意投入愛情中再次去學習，什麼時候會學會呢？當妳遇到同樣狀況時不在離開與逃避，那麼就是開始學會一些什麼了。

3.高塔：脫單指數★



【先處理內心不面對的是什麼】

通常高塔牌的出現代表著妳自己在之前或是在接下來的一段時間，很有可能在關係中，或是感情中，會遇到突如其來的狀況是需要處理面對的，但這些突如其來的衝擊，也表示因為過去不面對某些內心很重要的聲音或提醒，才會累積能量而到某個時間點爆發。

或許是心中隱藏的秘密，或是目前關係或之前關係一直沒處理好的課題，累積到現在，因此妳先不用管自己接下來會不會一直單身或是有伴，而是先面對內在的壓力才是重點，而高塔也代表著妳的愛情模式需要打掉重練，如果妳一直按著過去的方式談感情，很容易又會陷入同樣的情境之中。

4.聖杯皇后：脫單指數★★



【放下過去才有新戀情】

圖中的聖杯皇后低著頭若有所思，因為她沉溺在過去的傷痛中，還沒完全走出來，聖杯代表情感的能量，但是當淤積太多情感能量沒有釋放時，這樣的情感會轉化成過多的情緒，而讓情緒綁架自己了。

放下過去妳才有個機會，可以讓自己迎接新的戀情，因為當妳沒放下過去就算有新的戀情到來，還是會談成舊的戀愛模式，因此在妳的體驗中就成為了同樣的循環，成為了在新人身上尋找舊人的影子。

5.世界：脫單指數★★★★★





恭喜妳選到了世界牌，很多人在問感情問題時選到世界牌，意謂著心靈與物質世界的豐收，而也代表了妳自己準備好要邁入穩定的關係或是即將進入婚姻的層面，去學習不同的生命課題了。

如果妳現在還單身，可要好好把握接下來幾個月的時間，因為很有機會遇到相愛的人，而對方的價值觀和愛情觀也是與妳契合的對象，而世界牌在提醒單身的人，這段時間可以多參與活動或是透過身邊親朋好友介紹，而認識妳未來的另一伴。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎塔羅

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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