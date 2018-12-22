宋慧喬《男朋友》OL穿搭正翻！一集換4名牌包、手錶大衣品牌全揭秘

宋慧喬和朴寶劍主演的《男朋友》一開播收視率就奪冠，且創下tvN歷代水木劇首播收視的最佳記錄！第一集的古巴場景更是充滿浪漫氣息。除了兩人的愛情故事，宋慧喬在戲裡的服裝搭配也成為《男朋友》的一大看點！超狂的是，為了配上她劇中顯赫的市長千金身份，喬妹在第一集中竟然就換了四個名牌包包，全劇根本就是她的時裝大秀！

不同於以往平民化的角色，宋慧喬這次在《男朋友》中飾演首爾市長的女兒，又是職場上女強人派的事業型女性，身份十分顯赫。而為了凸顯她高貴的地位，劇組在服裝和包款方面真的是下足功夫，第一集播出就一次出動了四個名牌包包！

DIOR Lady Dior 頂級小羊皮包





宋慧喬以粉彩藍的 LADY DIOR 頂級小羊皮包款搭配搶眼紅色連身洋裝，粉藍色調的包包讓整個人的氣場瞬間柔化 ，配合古巴場景的浪漫氣息，非常有異國風情。

Chanel Classic Flap 包（CoCo包）





宋慧喬在古巴的機場與朴寶劍再次相遇，這次她身穿粉紅色西裝外套，時尚又帶點輕熟女的氣質，配上 Chanel 經典掀蓋包，非常迷人。

Gucci Sylvie 白色肩背包





女強人的衣櫃裡怎麼能夠少了 Gucci 包？宋慧喬這套白色西裝式連身裙，搭配白色的 Gucci Sylvie 肩揹包，顯得十分清新優雅。

Hermès 白色凱莉包





宋慧喬在飛機上帶了個白色 Hermès 愛馬仕凱莉包，款式簡約優雅而且擁有超大容量，方便事業繁重的上班族女性隨身攜帶文件出門。

這四個名牌包都有一個共通點，就是他們都深受獨立自主的成熟女性所喜愛，例如：Dior Lady Bag 就是因為被戴安娜王妃喜愛而造成流行，也被稱為黛妃包。劇組為了配合宋慧喬劇中女強人的身份，非常用心。

Dior 經典馬鞍包





除了第一集出現的四個重量級包款，今年剛回歸的 Dior 經典馬鞍包迷你款，也在喬妹的時尚大秀中摻了一咖，包款造型小巧又時尚，十分好看。

Chanel 經典菱格紋相機包

第四集中，喬妹背上香奈兒經典菱格紋包，襯托出她高雅的OL氣質。

韓國知名服飾品牌 — Avouavou





宋慧喬在劇中的許多穿著都來自南韓著名品牌—Avouavou，不僅從《太陽的後裔》時期就已成為喬妹的御用品牌，多年的合作也讓品牌設計團隊十分清楚什麼剪裁的衣服最適合她。

《男朋友》的主視覺海報與男女主角初次相遇的襯衫式連身裙，休閒又不失典雅復古，難怪會讓朴寶劍一見傾心啦！





宋慧喬換上 Avouavou 深藍色套裝與前夫會面，低調的顏色讓他散發著成熟女人的韻味。

宋慧喬在第二集換上一身輕便服飾，與朴寶劍進行拉麵約會，平凡卻也讓人心動。雖然這個約會只是在便利商店，但宋慧喬所穿的服裝看似低調卻一點也不普通，這件 Avouavou 墨綠色大衣，可是要價近四萬台幣呢！

這件 Avouavou 灰色雙排扣大衣一穿上渾身都散發明星味，內搭全黑就夠時尚有型，也是劇中詢問度相當高的大衣款式。

韓妞喜愛的長版大衣也有在《男朋友》中出現，第四集中喬妹穿上了Avouavou 淺駝色大衣，看起來俐落又氣質滿分，這件大衣也要價近三萬五台幣。

南韓知名鞋履品牌 — Suecomma Bonnie





這雙充滿女人味的露趾高跟鞋更是兩人之間的紅線！第一集中宋慧喬從城牆上掉下來的這雙''灰姑娘高跟鞋''正是來自韓國的 Suecomma Bonnie，它也是韓劇中經常出現的常客喔！

日系專櫃品牌 — Jill Stuart





這件 Jill Stuart 深駝色外套基本款又百搭，內搭襯衫顯得更加成熟穩重，非常適合職場女性，外套要價四萬以上台幣，與她上流名媛的角色設定非常符合。

法國奢華珠寶品牌 — Chaumet 腕錶





除了名牌包之外，宋慧喬的配件當然也不能輸人，她在劇中經常曬出這款 Chaumet 腕錶，錶面周圍佈滿鑽石，搭配深藍色錶帶，帶有一種內斂的貴氣卻完全沒有炫富的感覺。

文／柯夢波丹 圖／COSMOPOLITAN HK

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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