奧斯塔羅12星座一周運勢1224-1230　巨蟹感情穩定、水瓶金錢支出多

20181224-1230 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！在學／事業方面更加實際，不再像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多！

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！平穩的感情發展，讓自己感到踏實，只是需要注意下週在情感方面的激情將減緩許多，因此奧斯建議下週相處時要多添加點熱情會比較好喔！而單身的朋友，若有屬意的人或許可以嘗試表示心意囉！

TOP3：天秤座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

本週注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：事業上將自己與同事朋友之間隔離開來，不願和周遭的人有太多互動，造成自己孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意囉！

2.射手座愛情運需要留意：下週自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些事情都相當堅持己見，奧斯提醒下週要適時的關心彼此，才不會澆滅了愛情中的熱情喔！

3.雙魚座金錢運需要留意：財運較不理想，要避免多餘的支出，物質欲望也會提升，要多注意囉！

牡羊座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：28

整體運勢★★★

解析：下週牡羊的朋友變得善變，並且無法堅持目標，對於未來的規劃顯得鬆散許多，奧斯提醒下週增加點行動力，對可別因為一時的鬆散而壞了自己的原則。

愛情運勢★★

解析：雙方在下週可能會有些許的小爭執，原因來自於對目前情感承諾的懷疑，奧斯建議適時的調整一下，可別開一堆空頭支票喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上會有不勞而獲的想法產生，對於未來的目標也感到點灰心，下週會是個需要堅持的一週，要上緊發條好好努力喔！

金錢運勢★★★

解析：額外金錢的支出，讓你感到經濟上的壓力，平時要多加注意理財狀況喔！

金牛座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：58

整體運勢★★★★

解析： 下週金牛朋友在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，處理事情更加游刃有餘，但卻不輕易將之表現出來，多是自己默默進行，所以也不易引來側目或閒語，要好好把握下週的好運勢囉！

愛情運勢★★★★

解析：下週在面對感情時，充斥腳踏實地的元素，穩定發展的感情也讓自己下週變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面更加實際，不再像過去那樣好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢良好，但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的case，讓自己多增加點收入。

雙子座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：40

整體運勢★★

解析：下週雙子朋友的物質欲望將提升許多，許多事情也不再看得那麼細，讓自己停留在物質層面，也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，奧斯提醒下週要多注意一下自己內心層面的感受，避免透過物質追求來彌補內心的缺乏會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下週在感情運勢方面，要多加注意自己的狀況，有時候表面上的穩定與內心想法是兩回事，下週對於情感的想法將複雜許多，些許阻礙了雙方情感的發展，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面顯得實際許多，代表目前正在工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，卻也隱含著過度勞累的狀況，奧斯提醒在工作方面要適時放鬆囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，下週要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下週並不是個入場的好時機喔！

巨蟹座

開運顏色：黃色

幸運數字：52

整體運勢★★★★

解析：踏實、穩定將充滿在巨蟹朋友下週的生活裏頭，過往繁雜擾人的事情都在下週減緩許多，讓你感到更開心愉悅，也因為如此，讓自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺，這週讓身處周遭的朋友，感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握囉！

愛情運勢★★★★

解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實，只是需要注意下週在情感方面的激情將減緩許多，因此奧斯建議下週相處時要多添加點熱情會比較好喔！而單身的朋友，若有屬意的人或許可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：穩定踏實的學／事業發展，都讓自己感到安心不少，也就更願意留在目前的環境中努力，這對於上班族來說將會是不錯的消息，而若是自有事業或業務性質的朋友則是相反的要積極一些囉！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺下週顯得強烈許多，多著重在理財規劃將是不錯的選擇喔！

獅子座

開運顏色：紫色

幸運數字：44

整體運勢★★

解析：下週獅子座的朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，讓自己感到些許疲憊，尤其在工作上會更加明顯，奧斯建議若感到不堪負荷時要適時向周遭求援，別讓自己忙得喘不過氣喔！

愛情運勢★★

解析：下週兩人對於目前的感情感到些許疑惑，會有不知道彼此未來在哪裡的感覺，原因出在兩人對感情的實際面感到無力，這部份則要多加注意囉！



事業（學業）運勢★★★

解析：下週的事／學業開始忙碌了起來，手邊的工作或案子接踵而來，讓自身感到不小的壓力，奧斯建議要好好處理，避免一時的心煩而導致工作狀況不佳喔！

金錢運勢★★★

解析：下週購物欲增加許多，雖懂得精打細算，但花出去的錢也是很可觀的，要多加注意囉！

處女座

開運顏色：白色

幸運數字：06

整體運勢★★

解析：下週處女朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情不再那麼堅定，也不再像過去那麼的有把握，做事也不再那麼踏實，而也因為如此下週情緒不是太穩定，讓周遭的朋友感覺到些許的壓力，奧斯建議下週要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：下週面對另一半要多點耐心，情緒的起伏尤在親近的人上表現得更加明顯，另外下週不安定感的增加有容易與另一半多了點爭執！

事業（學業）運勢★★★

解析：下週學／事業的起伏也顯得明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足所導致，另一部分則是因為下週你的脾氣剛硬了些，讓你和同事間的相處多了點不適感，多注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻拱手讓人，導致錢財流失！

天秤座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：39

整體運勢★★★★★

解析：下週天秤朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對現況也開始感到不滿足，將會是行動力相當高的一週，而一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下週進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下週彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一週，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下週學／事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下週將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

天蠍座

開運顏色：灰色

幸運數字：59

整體運勢★★★★

解析：下週天蠍的朋友則顯得腳踏實地許多，踏實在下週完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將為你帶來令周遭朋友安心穩定的感受，所以下週將會是實際的一週，要多加把握囉！另外需要注意的是下週的物質欲望會提升許多，多避免不必要的開銷囉！

愛情運勢★★★★

解析：下週的感情世界也同樣踏實，不會有太大的起伏，但相對得平淡許多，不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己許多事情都親力親為，讓自己忙得有點不可開交！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

射手座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：87

整體運勢★★★

解析：下週射手的朋友，面對事情都提不起動力，而這樣的狀況主要來自於下週冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷淡，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下週要適時的提起點熱情面對人事物會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下週自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些事情都相當堅持己見，奧斯提醒下週要適時的關心彼此，才不會澆滅了愛情中的熱情喔！

事業（學業）運勢★★

解析：而在學／事業方面，對未來感到無力，不知道自己能做些什麼，甚至也有可能在職場上出現口角，所以下週記得要好好管理自己的情緒會比較好喔！

金錢運勢★★★★

解析：下週偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下週可要好好把握喔！

魔羯座

開運顏色：銀色

幸運數字：17

整體運勢★★★★

解析：魔羯座的朋友下週的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或許是朋友間良好的互動，都讓你下週心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少，是個開心愉悅的一週。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方對於目前的感情都感到相當大的滿足，也因為信任給予了充分的空間，讓彼此都相當輕鬆喜悅的談著這段感情。

事業（學業）運勢★★★★

解析：獲得不少同事間的幫助，讓自己在工作上能夠有不錯的進展，也有望完成手邊的工作，對工作的掌握度也提升許多！

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當良好的一週，可多注意親朋友好間為你帶來的投資訊息，或許是個不錯能獲利的投資標的喔！

水瓶座

開運顏色：綠色

幸運數字：94

整體運勢★★★

解析：下週水瓶朋友，情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多事情也設下限制將自己封閉了起來，奧斯提醒要多加注意這樣的狀況發生，以免讓周遭的朋友感到壓力。

愛情運勢★★★

解析：面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，也因為如此雙方的互動有了差異與懸殊。

事業（學業）運勢★★

解析：事業上將自己與同事朋友之間隔離開來，不願和周遭的人有太多互動，造成自己孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意囉！

金錢運勢★★★

解析：金錢的支出變多，比較多是因家人導致你的開銷變大。

雙魚座

開運顏色：橘色

幸運數字：92

整體運勢★★★

解析：下週雙魚朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下週顯得黯淡，行動力隨之下降，另要注意下週物質欲望比較大，過度追求物質層面，所以過往的自制能力要再拿出來，適時地調整狀態會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感感到不甚滿意，一昧追求未來規劃，導致忽略了現況，要多加注意。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面顯得忙碌許多，但卻不以為意甚至樂在其中，而導致有過度重視工作的狀況產生，所以奧斯建議下週可別把自己繃得太緊繃了，以免逼出了些壓力喔！

金錢運勢★★

解析：財運較不慎理想，要避免多餘的支出，物質欲望也會提升，要多注意囉！

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