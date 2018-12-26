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「15分鐘能做完的事，不要花2小時去做」　30秒電梯理論讓人生更有效率

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▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

▲想真正從盲目行程解脫，善用時間是唯一辦法 。（圖／LibreStock）

編輯／借借

現代人的生活充斥各種任務，老闆每天交代的工作，媽媽吩咐你陪他去配眼鏡，老婆抱怨燈泡壞了這麼久都不買來換，還有一些雜七雜八的代辦事項，之前跟朋友約的聚餐、手機鏡頭壞了還沒拿去修等等，再加上自己想要有時間放空，越堆越多無法實現，人生就越沮喪。

很多人都抱怨自己事情太多、人生不夠，其實人不會「忙到」無法做某件事，只是看你是否放入優先選項而已。

既然雜事多，時間分配自然就成了重點，要將這件事訓練成直覺不容易，因為需要長時間養成持續的習慣，但說難也沒多難，每天先用2步驟管理自己的大概的行程，並認真執行即可。

▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲能夠花15分鐘解決的事，不要用2小時去做。（圖／Pixabay）

學習效率前，先說說最經典的麥肯錫30秒電梯理論，在電梯遇到大老闆，他要求你30秒鐘內為他做簡報，當下你是否能成功，完全取決於歸納能力。麥肯錫認為，一般情況下人們最多記得住1、2、3點，之後4、5、6點都記不住，所以任何事說明都要歸納在3條以內。

打電話15分鐘就能討論完的事，就不要硬見面聊，路程加上其他狀況，花了2小時得到一樣的結果，多出的1小時45分鐘都是在浪費生命。

職場,工作,同事。（圖／Pixabay）

▲先篩選正確與重要的事，沒人能完美處理所有的代辦事項。（圖／Pixabay）

第1步就是「選擇做，與選擇不做」，重要與緊迫的事、重要但不急的事，急迫但不重要的事，最後則是不急跟不重要的事先區分清楚，先把非做不可的事（重要且急迫）完成，控制你的抱怨跟碎念時間，其他剩下的3個類別，就以「值得做」為標準做刪去跟保留。

第2步驟就是提高效率，呼應之前提到的15分鐘，明明一件事馬上做就可以完成，偏偏讓自己的情緒左右，「該不該回這訊息呢」、「我現在沒心情」、「好像沒有什麼解決的動力」之類拖慢腳步，真正懂得運用時間的人，是以珍惜時間的方式在使用著，當然也不會浪費對方的時間。

▲▼職場,小資。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲少一點情緒浪費的時間，行程會更美好。（圖／Pixabay）

若你常常拖著簡訊沒回，或是一直把工作帶回家做，常忘記與人訂下的約會、每天至少會抱怨或任性1次，或許你需要使用筆記本與行程提醒，並管控你的情緒來處理每天的事情。

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 麥肯錫, 30秒電梯
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