【奧斯塔羅】你是靠得住的人嗎？

遇上問題我們總習慣找可靠的朋友，今天我們就要反過來看一下，你是不是個靠得住的人唷！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，這種問題應該不會在你的人生中出現，因為這張牌代表距離與隔閡，所以某種程度上還算是個值得依靠的對象，朋友有難你會選擇幫助對方，但假設對方開始依賴你，或是什麼東西都要問你意見時，你就會在內心中對這朋友保持距離了，畢竟對你來說，幫助朋友不是什麼大事情，但你會覺得，人生本就是自己的，你本該要自己努力或是自己決定，所以選擇到這組牌的朋友，奧斯會說依靠這件事還是要取決於對方的獨立程度，要是成了依賴，那你可就不能接受囉。

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選擇到這組牌的朋友，其實也不該說你自私或只照顧自己，因為這張牌代表忙碌與壓力，有時候你自己都已經應接不暇了，真的無法再成為他人依靠的對象，當然適時的給予意見與幫忙，是沒問題的，但重點是要你有空才行，如果要你從頭到尾幫忙協助，你可就不能接受囉！所以選擇到這組的牌朋友，真不該說你們不值得依靠，畢竟每個人都有需要處理的事情或該做的工作，當自己都分身乏術時，你哪來閒功夫可以當個爛好人呢？

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選擇到這組的朋友，依不依靠這件事你們就顯得理性的多囉，雖然在某一程度上你們是挺值得依靠的人，但卻不是那種隨隨便便就當被他人依靠的角色，因為這張牌代表互相與尊重，所以你覺得當他人的依靠沒關係，你也有那樣的肩膀，但重點就是尋求幫助的對象也要曾經幫助過你，或是曾經對你有恩，甚至是你也一度依賴過對方，只有這樣的角色，你才願意當上受依靠的角色，要你毫無來由的就被當個陌生朋友的依靠，這根本就是不可能的事情。

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選擇到這組牌的朋友，你們可真是母愛豐富啊，這樣的牌組代表照顧與包容，所以有時候你就像個老媽子一樣，看不慣的事情就撿起來做，看到別人需要幫助的樣子，你就會主動去給予幫助，朋友只要有難，你一定會適時給予幫助，但不知道你有沒有發現，久而久之這樣下來，你根本就成了擦屁股角色，而周遭的朋友與同事，似乎也都開始依賴你，而偏偏你又是累死自己不吭聲的人，一切就默默往心裡吞，所以很多事情還是要衡量一下自己的能力，可別累死自己又被當作應該，那就不值得囉！

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