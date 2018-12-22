【奧斯塔羅】不會看場合就亂生氣！你的EQ好嗎？

在社會中總需要控制自己的情緒，今天就和奧斯一起來看看，你是個能控制自己情緒的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，你的情緒控制指數有70%，奧斯不得不說還是挺高的唷！當你懷上情緒時，並不會是個掛在臉上的人，最多就是不講話，你不會太過表達情，但當你有情緒時，來得快也去得快，那個當下你只想自己一個人躲著好好思考，當有情緒時你並不喜歡朋友抓著你問東問西，那樣的狀況只會讓你更加不悅而已，有時只要讓你冷靜一下，就能夠沉澱許多。

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選擇到這組牌的朋友，你的情緒控制指數是比較中庸的50%，這樣的牌組點出互相與友好，你在面對陌生的人或場合時，如果你動上了情緒，並不會表達出來，大多時候你會忍住，直到遇上自己認定的朋友或是好姊妹，才會將情緒宣洩出來，你並不喜歡在不熟識的朋友面前表達過多的情緒，因為對你來說，沒必要讓不熟悉你的人過問太多，畢竟你也不是個會向不熟悉的人吐露太多的類型，所以你的50%就是個界定好友的界線囉！

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選擇到這組牌的朋友，你的情緒控制指數就只有30%而已，這樣的牌組多半帶著勇敢做自己與不理睬的涵義，所以你是個挺誠實面對自己的人，對你來說有情緒是個再正常不過的事情，因此奧斯會說，你其實不太喜歡去隱忍自己的情緒，你也會覺得我不喜歡就是不喜歡，為什麼要勉強自己做些連自己都不喜歡的事情？也因為這牌組有著阻隔外界的涵義，所以情緒上來的那個當下，你不希望他人打擾，讓你一個人好好靜靜就好了。

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選擇到這組牌的朋友，你就是個顧全大局的人，你的情緒控制指數非常高有90%，也因為這樣的牌組多半帶著聚會與合作的涵義，所以你是個挺看場合的人，該是什麼場合就該有什麼情緒，即使在某個聚會場合當中，某個人說了些不合你意的話，只要那個當下還有其他人在，你就會先選擇控制一下，將情緒壓好不輕易表達出來，先在心裡念上幾句，直到聚會結束離開後，你才會撥電話給好兄弟或好姊妹，好好發上牢騷，所以奧斯還是不得不說，你的社會歷練還是挺足夠的唷。

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