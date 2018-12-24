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女人7大胸型揭祕愛情運！圓型嫁的好、八字型出軌機率高

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妳認識自已的胸型嗎？這邊所說的不是胸部的大小，而是胸部形狀，或者妳會問了解胸型很重要嗎？其實不同的胸型在內衣的選擇上也有所不同，選對了內衣不但更舒適，也有助於美化胸型，此外，胸型更與相學相關，想知多一點，以下解說不能錯過。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

胸型1：圓型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）
正面對著鏡子，整個乳房呈圓形，不論是上方和底部都一樣豐滿的，雙乳距離適中，就是圓形胸型，擁有這樣的胸型不需要靠特別特胸圍或胸墊幫助，已經屬很完美的胸型了。

圓胸相學：

越接近正圓型越好，代表嫁到經濟條件好的丈夫，即是婚後衣食無憂。

胸型2：東西型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

所謂東西型即是乳頭分別傾向左右兩邊，這種胸型是與生俱來的，與豐滿與否無關，其最大弱點是雙乳的距離較大，不妨選擇T-shirt型胸圍，一方面把整個乳房包著，同時可將胸型集中，效果自然。

東西胸相學：

胸部大且乳頭向外的女性，性格外向女性魅力十足，有固定伴侶的妳只要把持得住其他異性的誘惑就好了。

胸型3： 豐滿八字型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

這類胸型與東西型的分別是前者比較豐滿，因胸部較大較重，呈現一點下垂狀態，因此雙乳間的空間較大，建議穿戴有網線承托的胸圍，可把胸部托高同時集中胸部。

八字胸相學：

屬於主動示愛型，一直不乏異性緣，然而因個性太主動又不能隱藏情感，導致出軌機率極高。

胸型4：水滴型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

這胸型與圓型胸有點相似，分別在於尺寸上沒那麼豐滿，因為底部比乳房上方較豐滿，使形狀看起來像水滴，如果妳擁有這個漂亮的胸型，在選擇胸圍上可隨心所欲，因任何的胸圍都適合

水滴胸相學：

胸部集中的女人不會主動出軌，但當知道情人有外遇，會因為報復而出軌。

PUPA 胸部緊緻霜。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

▼NIP+FAB 美胸晚霜。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

▼PUPA乳房緊緻霜。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

胸型5：苗條型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

乳房上方偏瘦纖細，整體形狀比較細長，這類形的乳房通常較細，如果想讓胸部看起來豐滿一點，建議穿戴有墊的胸圍，以達到理想要尺寸。

▼FARSÁLI 24k金美容油。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

▼philosophy 緊緻身體乳液。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

▼Mio 多效美胸霜。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

苗條型胸相學：

胸部較小的女性比較願意為戀情付出，婚後會成為賢妻良母。

胸型6： 鐘型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

形狀上與苗條型胸近似但比較豐滿，所以具承托力的胸圍最合適。帶U型網線的胸圍可右強承托力，預防乳房加快下垂。

鐘型胸相學：

胸部豐滿的人喜歡享樂，抵擋不了甜言蜜語的誘惑。

胸型7：不對稱型

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

很多數女性的胸型都帶點不對稱，但如果一邊大一邊小的情況很明顯的話，在選擇胸圍時真的很傷腦筋，其實只要有技巧地運用胸墊承托較細的胸部，便可做到均稱的效果。

不對稱胸型相學：

兩乳大小一致又夠堅夠挺的女性，不論豐滿與否，夫妻感情都要好，相反，乳房大小不一致的話或有夫妻同床異夢的問題喔。

▼Time Bomb 胸頸霜。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

▼Talika 美胸精華液。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

▼Bloom and Blossom 抗妊娠紋霜。

▲胸部。（圖／翻攝自GETTY IMAGESCOSMO HK）

文／柯夢波丹　圖／GETTY、品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 胸部, 愛情, 運勢
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